Visas pour la France : fermeture imminente des centres TLS en Algérie, tout ce qu’il faut savoir

À partir du 8 avril prochain, les services de dépôt des demandes de visa pour la France en Algérie, auparavant assurés par TLSContact et VFS Global, seront désormais gérés par Capago International. TLSContact a publié un nouveau communiqué pour expliquer les démarches à suivre dans ce contexte.

Le prestataire revient dans un nouveau communiqué publié sur sa page officielle en ce lundi 24 mars 2025, pour annoncer la fermeture imminente de ces centres à Annaba et Oran.

Transition de TLS vers Capago : voici la démarche à suivre

En effet, le centre chargé de la collecte des demandes de visa pour la France, TLSContact, a fait savoir que ses centres, implantés à Oran et Annaba, cesseront leurs activités, en raison du changement de prestataire décidé par les autorités françaises.

Par conséquent, les demandeurs de visa et les clients de ce prestataire sont appelés à suivre la démarche suivante pour accomplir leurs procédures :

TLSContact invite les personnes concernées à récupérer leurs documents avant le 6 avril 2025. Passé ce délai, les passeports non récupérés seront retournés au consulat de manière sécurisée ; Demande en cours : si cette dernière est en cours de traitement, le candidat sera contacté directement par le consulat de France en Algérie, qui indiquera les modalités et le lieu du retrait du passeport.

Capago lance la prise de rendez-vous en ligne

Depuis le 16 mars 2025, Capago International est devenu le nouveau prestataire officiel pour la gestion des demandes de visa français en Algérie, remplaçant VFS Global et TLSContact. L’entreprise française a lancé sa plateforme de réservation en ligne, marquant une étape cruciale dans la modernisation du processus.

En effet, le nouveau système propose une procédure entièrement digitalisée accessible 24h/24 et 7j/7. Tous les types de visa (tourisme, affaires, études et famille) sont concernés par ce changement. Le processus se déroule en quatre étapes principales : la soumission du formulaire de demande, la préparation du dossier, l’attribution automatique d’un créneau selon les disponibilités consulaires et la confirmation du rendez-vous.

Par ailleurs, les demandeurs disposent de 72 heures pour confirmer leur rendez-vous en réglant les frais de service, faute de quoi le créneau sera réattribué. De plus, l’ouverture physique des centres Capago en Algérie est programmée pour le 8 avril 2025, promettant une expérience simplifiée et sécurisée pour les demandeurs de visa.

Cette transformation numérique vise à optimiser le traitement des demandes de visa et à offrir un service plus efficace aux ressortissants algériens souhaitant se rendre en France.

