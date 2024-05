Visas long séjour France : VFS Global facilite la procédure pour les étudiants algériens

VFS Global a annoncé un nouveau dispositif pour simplifier les demandes de visas long séjour des étudiants algériens. Conformément à l’année précédente, le système de prise de rendez-vous automatique pour les visas d’études sera réitéré, comme expliqué par la directrice générale de l’Institut français d’Alger et le Consul général adjoint d’Alger, Matthieu Pimont, dans une vidéo diffusée sur la page de l’organisme.

VFS Global facilite les demandes de visas pour les étudiants algériens

Désormais, les étudiants algériens se verront attribuer un rendez-vous automatiquement dès la clôture de leur procédure académique. Cette innovation vise à réduire les délais et les complications souvent rencontrés dans la prise de rendez-vous manuelle. Les étudiants devront respecter scrupuleusement la date et l’heure convenues, aucune possibilité de changement ne leur étant offerte.

Les détails du rendez-vous seront communiqués aux étudiants via leur compte Campus France. Ce message comprendra toutes les informations nécessaires pour le jour du rendez-vous, y compris l’heure, la date et les documents à apporter. La directrice générale de l’Institut Français d’Alger a souligné que ce système est conçu pour garantir une meilleure gestion des flux et une efficacité accrue dans le traitement des demandes de visa.

Cette initiative répond à une demande croissante de la part des étudiants algériens désireux de poursuivre leurs études en France. Il a également noté que cette procédure automatique témoigne de l’engagement des autorités françaises à faciliter l’accès à l’éducation pour les étudiants internationaux.

Cette initiative est accueillie favorablement par la communauté étudiante algérienne, qui voit en elle une simplification des démarches administratives souvent perçues comme complexes et chronophages. En facilitant l’obtention de visas, VFS Global et les autorités françaises espèrent encourager davantage d’étudiants algériens à poursuivre leurs études en France, renforçant ainsi les liens académiques et culturels entre les deux pays.

