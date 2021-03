Visas : l’Egypte instaure une taxe pour les Algériens

Une décision de taxer les visas pour plusieurs pays, dont l’Algérie, a été prise par les autorités Égyptiennes. Cette décision a été annoncée jeudi dernier, et elle a été signée par le ministre de l’Intérieur égyptien, Mahmoud Tawfik.

En effet, l’Égypte a décidé d’instaurer une taxe sur les visas pour plusieurs pays. Cette décision, qui touche les Algériens, ne va pas s’appliquer aux pays avec lesquels l’Égypte à ratifier des accords bilatéraux de facilitation d’entrée.

Une taxe sur plusieurs pays

Outre les Algériens, plusieurs autres pays Arabes sont touchées par cette nouvelle mesure qui a été prise par les autorités égyptiennes, jeudi dernier, et qui a été signée par le ministre de l’Intérieur, Mahmoud Tawfik. Cette décision, qui a été rapportée par plusieurs médias arabophones égyptiens et Algériens, implique que les demandeurs de visa d’entrée en Égypte, doivent dorénavant s’acquitter d’une taxe.

Cette décision qui porte le n°380 de l’année 2021, est entrée en vigueur après qu’elle fut signée par le ministre de l’Intérieur. Le montant de cette nouvelle taxe instaurée est de 25 dollars, soit à peu près 3330 DA. On ne connait toujours pas les pays dont les ressortissants seront exemptés de payer cette taxe.

Cette nouvelle taxe intervient suite à une tentative des autorités égyptiennes de sauver la saison touristique, après l’impact catastrophique de la pandémie de la Covid-19. En effet, l’Égypte avait baissé les prix des visas en juin dernier, de 25 à 15 dollars, dans le but d’attirer plus de touristes étrangers.

Cependant, il faut aussi souligner que ce n’est pas la première fois non plus que les autorités égyptiennes décident de d’imposer une taxe sur le visa. Toujours en juin dernier, les pays du golf ont été taxés en ce qui concerne les visas d’entrée, et ce malgré les bonnes relations qui les lient avec l’Égypte.