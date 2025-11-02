Visas France pour les Algériens : chute de 14,5 % des délivrances en 2025, selon Jean-Noël Barrot

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a admis, devant la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée française, que les ressortissants algériens peinent à obtenir des visas pour la France.

Il a également révélé qu’au cours des neuf premiers mois de l’année 2025, le nombre de visas délivrés a chuté de 14.5 % par rapport aux chiffres de la même période de l’année précédente.

Les consulats français en Algérie ont enregistré une baisse significative dans la délivrance des visas durant les neuf premiers mois de l’année, selon les données fournies par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Cette diminution reflète la persistance d’un contexte diplomatique persistant entre Paris et Alger.

Forte baisse du nombre de visas français délivrés aux Algériens

Devant la commission des Affaires étrangères, le 29 octobre 2025, Barrot a annoncé une baisse de 14.5 % du nombre de visas accordés aux Algériens par rapport à l’année précédente (2024). Cette tendance baissière affecte toutes les catégories de visas délivrés par les consulats français en Algérie.

Selon le ministre, le taux de refus en Algérie atteint désormais 31 %, soit près du double de la moyenne mondiale (estimée à 16 %). Cette diminution, qui se traduit par une nette contraction des flux migratoires algériens vers la France en 2025, est particulièrement visible dans les catégories suivantes :

Visas touristiques : baisse de 21 % (le recul le plus marqué) ;

Visas économiques : baisse de 12.6 % ;

Visas familiaux : diminution de 7.4 %.

Selon Jean-Noël Barrot, cette baisse s’explique par deux facteurs : d’une part, la réduction des effectifs consulaires français en Algérie a limité le volume de dossiers pouvant être traités. D’autre part, il y a eu une diminution des demandes algériennes, les citoyens considérant souvent qu’il n’est pas « approprié » de voyager en France dans le climat de tensions actuel entre les deux pays.

Légère hausse des visas étudiants

Si l’ensemble des visas a diminué, Barrot a néanmoins noté une progression pour les visas étudiants. Leur nombre a augmenté de 12.5 %, soit 8 351 visas accordés en 2025. Cette hausse concerne surtout les étudiants inscrits dans les programmes de coopération universitaires, notamment Campus France. Le ministre a également expliqué que ces visas sont traités séparément selon les accords bilatéraux destinés à favoriser la mobilité académique.

Par ailleurs, le ministre français des Affaires étrangères a profité de l’accord franco-algérien de 1968 régissant la circulation, le séjour et l’emploi des Algériens en France. Il a réaffirmé la volonté de la France de le réviser, car il ne correspond plus aux réalités migratoires contemporaines.

Barrot a précisé que bien que cet accord offre des « facilités administratives », il entrave certaines coopérations (notamment économiques et éducatives). Des discussions bilatérales sont en cours depuis 2022 pour adapter ce cadre juridique aux nouvelles exigences migratoires et économiques.

