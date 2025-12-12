Visas France – Algerie : Capago Algérie annonce une interruption temporaire de ce service

Capago Algérie , le prestataire exclusif de la collecte des demandes de visa pour la France, a informé les Algériens d’une suspension temporaire de son service de réservation de rendez-vous en ligne. Cette interruption est planifiée pour une maintenance technique du site internet ce lundi 15 décembre 2025, de 9 heures à midi (heure locale). L’entreprise assure toutefois que les rendez-vous déjà confirmés sont maintenus et que ses centres physiques resteront ouverts dans tout le pays.

L’opérateur chargé de la gestion des visas français en Algérie a communiqué l’organisation d’une intervention de maintenance sur sa plateforme numérique. Dans un communiqué relayé ce jeudi 11 décembre 2025, Capago Algérie a précisé que son site internet ferait l’objet d’une opération technique programmée pour le lundi 15 décembre 2025.

Conséquence directe de cette intervention, l’accès au service en ligne, indispensable pour la prise de rendez-vous de visa Schengen vers la France, sera momentanément indisponible.

La suspension est annoncée pour une durée de trois heures, soit de 9h00 à 12h00 (heure algérienne). Capago a tenu à rassurer les usagers : le fonctionnement normal de la plateforme sera automatiquement rétabli une fois l’opération de maintenance achevée.

Les centres physiques restent ils opérationnels ?

Malgré l’interruption du service numérique, Capago Algérie a garanti le maintien des activités dans ses agences physiques à travers le territoire. Le lundi 15 décembre 2025, l’ensemble des centres situés à Alger, Annaba, Oran et Constantine resteront ouverts et accueilleront le public selon les horaires habituels.

Une clarification majeure a été apportée pour rassurer les demandeurs : tous les créneaux de rendez-vous qui ont déjà été confirmés avant l’avis de maintenance conservent leur validité. L’entreprise a explicitement déclaré que les personnes ayant déjà obtenu une confirmation devront se présenter à leurs centres aux heures prévues.

Capago Algérie : Un prestataire au cœur du processus de Visa

Depuis avril 2025, la société Capago International est l’unique prestataire extérieur officiellement mandaté par le gouvernement français pour assurer la collecte des dossiers de demande de visa en Algérie. Le processus est centralisé : après avoir rempli le formulaire sur le site officiel France-Visas, les ressortissants algériens doivent obligatoirement transiter par la plateforme de Capago pour la prise de rendez-vous.

Le rôle de Capago ne se limite pas à la réservation de créneaux. Dans ses quatre centres nationaux (Alger, Oran, Annaba et Constantine), l’entreprise est responsable de l’accueil des demandeurs, de la vérification des documents originaux, de la perception des frais de service et de visa, ainsi que de la collecte des données biométriques (photo et empreintes digitales).

Le prestataire transmet ensuite le passeport et l’ensemble du dossier aux autorités consulaires françaises pour instruction.

Ce système centralisé fait face à une demande de visa très forte en Algérie, créant souvent des difficultés d’accès aux rendez-vous sur la plateforme.

Bien que Capago soit le canal officiel et gratuit, l’insuffisance de l’offre de créneaux par rapport à la demande pousse certains usagers à se tourner vers des intermédiaires privés payants. Le seul moyen légal, insiste Capago, reste de consulter assidûment le site, d’autant plus que l’entreprise propose des services additionnels payants (comme l’assistance au remplissage ou le service Prime Time) pour faciliter le parcours des demandeurs.

Les Algériens souhaitant se rendre en France sont donc invités à anticiper cette indisponibilité technique de trois heures le lundi 15 décembre. Capago Algérie maintient ses centres ouverts, assurant ainsi la continuité des démarches physiques pour ceux qui disposent déjà d’un créneau confirmé.