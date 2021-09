Visas français aux Algériens : une forte baisse enregistrée

En 2020, le nombre de visas délivré par la France a fortement baissé par rapport à l’année 2019. En effet, un total de 712 317 visas a été octroyé aux Algériens en 2020 par la France, contre un nombre de 3 534 999 délivré en 2019, soit une chute estimée à 79,8%.

On remarque donc une baisse significative enregistrée quant au nombre de visas français octroyés aux Algériens en 2020, et ce, par rapport aux chiffres enregistrés en 2019.

À cet effet, le ministère de l’Intérieur Français a expliqué que cette baisse est due principalement par la fermeture des frontières à cause de la pandémie mondiale de Coronavirus. Ajoutant ainsi que cette dernière a eu de grandes répercussions sur l’immigration au cours de l’année passée.

« Cette diminution est directement imputable à la crise sanitaire. En outre, les voyages internationaux ont été affectés par le manque de liaisons aériennes et la fermeture de nombreuses frontières. En conséquence, la Chine, traditionnellement le premier pays d’origine des titulaires de visa, est passée à la quatrième place, derrière le Maroc, la Russie et l’Algérie », a fait savoir le ministère de l’Intérieur Français par le biais d’un communiqué.

Le nombre de demandes de permis de séjour pour étudiants légèrement baissé

Par ailleurs, et selon la même source, le taux de demandes de permis de séjour pour les étudiants a été relativement maîtrisé. En effet, il a été enregistré une légère baisse de 20% durant l’année passée, par rapport aux chiffres de 2019.

La même source a précisé que la mise en place d’un nouvel outil a participé à l’aide et à la facilitation à soumettre les demandes de permis de séjour sans délai aux étudiants. Sachant que cela a rendu plus rapide le traitement de ces requêtes.

Il est utile de préciser que l’Algérie est le troisième pays dont les citoyens ont le plus bénéficié des visas Schengen, avec un chiffre de 73 276 de visas délivrés au cours de l’année 2020, et ce, après le Maroc et la Russie, a fait savoir la même source.