Visas étudiants suspendus aux États-Unis : Trump impose un contrôle des réseaux sociaux

L’administration de Trump, par l’intermédiaire du secrétaire d’État américain Marco Rubio, a mis en pause, mardi 27 mai, le traitement des demandes de visa pour les étudiants étrangers, alors que le gouvernement américain veut passer au crible leurs réseaux sociaux.

Selon un document interne, Washington demande aux ambassades et aux consulats des États-Unis de ne pas autoriser l’octroi de rendez-vous pour de nouvelles demandes de visa étudiant jusqu’à ce que de nouvelles directives soient données.

Ce texte précise que le département d’État américain prévoit de publier des directives sur l’examen approfondi des réseaux sociaux pour toutes les demandes de ce type.

Suspension de l’octroi des rendez-vous visa étudiant pour les USA

Un document interne du département d’État, daté du mardi 27 mai 2025 et divulgué par la presse américaine, annonce la suspension de l’ajout de nouvelles capacités de rendez-vous pour les visas d’étudiant et d’échange (F, M et J), notamment en attendant de nouvelles directives.

Les visas F sont destinés aux étudiants étrangers, les M pour les élèves de programmes techniques ou non académiques, tels que les écoles de cuisine et les autres centres de formation professionnelle. Enfin, les visas J sont octroyés pour les chercheurs internationaux.

La mise à exécution de ce plan risque de ralentir considérablement le traitement des demandes de visa étudiant et de nuire à plusieurs universités qui dépendent fortement des étudiants étrangers pour remplir leurs caisses.

Bien que les étudiants puissent techniquement demander leurs visas jusqu’à un an à l’avance, la procédure d’inscription dans les universités ne peut généralement pas commencer avant la fin du printemps et le début de l’été. Ces étudiants doivent donc être admis, verser un acompte et attendre de recevoir les formulaires nécessaires de leurs universités avant de pouvoir postuler.

Un contrôle renforcé des réseaux sociaux des étudiants étrangers

Par ailleurs, Tammy Bruce, la porte-parole du secrétariat américain, a affirmé à la presse « prendre très au sérieux le processus de vérification de tous ceux qui entrent dans le pays (…) l’objectif, comme l’ont déclaré Donald Trump et Marco Rubio, est de s’assurer que les personnes, qui sont ici, comprennent ce que c’est la loi, et qu’elles n’ont pas d’intensions criminelles« .

Interrogée sur la possibilité aux étudiants étrangers d’obtenir leurs visas avant la rentrée d’automne, la porte-parole a conseillé de suivre la procédure habituelle et de s’attendre à un contrôle approfondi.

Les États-Unis ont récemment annulé les visas de centaines d’étudiants étrangers. Parallèlement, des étudiants en situation régulière sur le territoire américain qui ont participé à des manifestations pro-palestiniennes ont été arrêtés et risquent l’expulsion.

Le président américain, Donald Trump, s’en est aussi pris à l’université de Harvard en voulant particulièrement lui interdire de recevoir des étudiants étrangers.

