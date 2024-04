Pour mettre fin à la spéculation immobilière qui touche de nombreuses villes, le gouvernement espagnol souhaite mettre fin au fameux programme des visas dorés, accordés aux investisseurs non européens, dans le domaine de l’immobilier.

Pour mémoire, les golden visas, appelés aussi les visas dorés, permettent aux ressortissants non européens d’obtenir un titre de séjour, à la condition d’investir un demi-million d’euros dans l’immobilier. Un programme lancé par le gouvernement de Rajoy, qui avait pour mission de relancer l’économie et les investissements étrangers, à l’heure où l’Espagne était frappée par la crise financière.

L’Espagne va mettre fin au programme des Golden visas

Cependant, ce programme a empêché de nombreux citoyens et familles d’accéder aux logements en Espagne, indique le Premier ministre espagnol. Après plus de dix ans de son introduction, le gouvernement de ce pays a décidé qu’il est grand temps de mettre fin à ce programme qui a généré beaucoup d’effets secondaires.

Par ailleurs, cette suppression qui sera validée par le conseil des ministres, permettra de lutter contre l’investissement spéculatif, dont souffrent de nombreux jeunes et familles espagnoles. Les Golden visas offre, en contrepartie d’un investissement d’au moins 500 000 euros dans une entreprise ou un bien immobilier, d’obtenir un titre de résidence et de travail valable pendant trois ans.

Selon le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, aujourd’hui 93 visas dorés sur 100 concernent des investissements immobiliers et non pas dans une entreprise espagnole. De plus, ces investissements sont focalisés dans les grandes villes telles que Barcelone, Madrid, Malaga, Alicante, les îles Baléares et la ville de Valence, où le marché de l’immobilier est très tendu.

L’Espagne n’est pas le seul pays européen à avoir décidé de serrer la vis face à ce régime d’exception. En 2023, le Portugal avait mis fin aux visas dorés et dernièrement la Grèce a décidé de durcir ses conditions.

