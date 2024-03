Visa d’études : l’Allemagne annonce de nouvelles facilitations

La nouvelle loi allemande, entrée en vigueur en ce mois de mars, apporte de nouvelles facilitations au profit des étudiants étrangers, non-membres de l’Union européenne. La nouvelle loi pourrait contribuer à faire de l’Allemagne la nouvelle destination de choix pour les étudiants internationaux.

En effet, de nouvelles facilitations ont été annoncées par le gouvernement allemand, permettant aux étudiants étrangers, issus des familles à faibles revenus, de commencer à travailler dans le pays, avant même de commencer à y étudier.

L’Allemagne annonce des avantages pour les étudiants internationaux

Entrée en vigueur en ce mois de mars, la deuxième partie de la loi immigration Allemagne, apporte plusieurs avantages au profit des étudiants étrangers qui souhaitent poursuivre leur cursus universitaire dans ce pays. Désormais, les étudiants issus des pays tiers pourront travailler avant de commencer leurs études en Allemagne, mais aussi pendant leurs cursus.

Par ailleurs, les titulaires du visa étudiant allemand pourront rejoindre le pays neuf mois à l’avance et de travailler jusqu’à 20 heures par semaine et entre 120 et 140 jours complets par an, ou encore 280 demi-journées en une seule année. La nouvelle loi permet également à ses étudiants de suivre des cours de langue anglaise ou allemande tout en préparant leur candidature.

Les conditions de la résidence permanente allégées

Les candidats à l’apprentissage pour l’obtention d’une qualification en Allemagne pourront aussi profiter de ces avantages et de travailler jusqu’à 20 heures par semaine, avant et après leur formation. Et ce, sous conditions d’être âgé de moins de 35 ans et d’avoir un niveau minimum de B1 en allemand.

De plus, les étudiants étrangers non européens, diplômés d’une université allemande, auront la possibilité de rester 18 mois dans le pays après l’obtention de leurs diplômes pour trouver un emploi. Après avoir acquis deux ans d’expérience professionnelle, ils pourront demander la résidence permanente. Rappelons, ces nouvelles mesures s’inscrivent dans les efforts du gouvernement allemand à lutter contre la pénurie de main d’œuvre dans les entreprises allemandes.

À LIRE AUSSI :

>> Le Canada veut réduire l’immigration temporaire, une première

>> Visa pour la France : de nouvelles facilitations pour cette catégorie de travailleurs