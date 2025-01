Visas de travail : 7 pays européens recrutent des étrangers dans ce domaine

Plusieurs pays de l’Union européenne souffrent d’une pénurie accrue et d’un manque de personnel dans les professions liées au secteur de la santé. D’ailleurs, plusieurs États ont assoupli les conditions d’immigration pour combler ce besoin.

La Suisse, l’Allemagne, la Norvège et l’Irlande font partie des pays européens qui ont décidé d’ouvrir leurs portes à l’immigration professionnelle et d’assouplir leurs conditions pour attirer des travailleurs étrangers hautement qualifiés.

À LIRE AUSSI : La Grèce délivrera 90 000 visas de travail en 2025 : focus sur les métiers les plus demandés

L’UE recrute des médecins et des infirmiers : visas facilités dans 7 pays

Le manque de médecins spécialistes et d’infirmiers figure parmi les pénuries les plus courantes et les plus graves dont l’Union européenne s’efforce de combler. Notamment, grâce à l’allègement des conditions d’immigration et la facilitation des procédures de visa.

Parmi ces pays, on retrouve l’Allemagne, la Suisse, la Norvège, les Pays-Bas, le Danemark, l’Irlande et l’Autriche. Pour faire face à un besoin accru en main d’œuvre dans ce domaine, les gouvernements de ces pays ont décidé d’ouvrir leurs portes à l’immigration.

Dans le détail, tandis que l’Irlande, l’Autriche et la Suisse ont le plus grand recours aux infirmiers formés à l’étranger, la Norvège et le Danemark affichent la plus grande dépendance à l’égard des médecins étrangers.

En Allemagne par exemple, son besoin de professionnels de santé étrangers se reflète par le nombre de médecins étrangers recrutés dans ses structures. Le pays recense, en 2023, un total de 62 000 médecins qui n’ont pas la nationalité allemande.

Voici les métiers qui recrutent le plus en Europe

Par ailleurs, les travailleurs étrangers qui souhaitent s’installer dans ces pays auront plus de chance d’obtenir un titre de séjour et un visa de travail, en postulant dans ces spécialités :

Médecins spécialistes et généralistes ;

Professionnels en soins infirmiers ;

Assistant médicaux ;

Sage-femme ;

Physiothérapeutes ;

Dentistes ;

Audiologistes et orthophonistes ;

Pharmaciens.

Le vieillissement des populations de ces pays européens fait partie des facteurs qui augmentent le besoin en main d’œuvre étrangère.

De plus, il est important de noter que ces pays européens ont entrepris des réformes significatives dans leurs politiques d’immigration, ces derniers mois. Ces changements, qui visent à répondre au besoin en main d’œuvre étrangère, offrent désormais des perspectives plus favorables aux professionnels de la santé étrangers. Les procédures d’obtention de visas de travail ont été simplifiées et les critères d’éligibilité élargis, facilitant ainsi l’installation de médecins et d’infirmiers dans ces pays.

L’essentiel de l’article :

Face à un vieillissement de la population et une demande accrue en soins de santé, de nombreux pays européens sont confrontés à des pénuries importantes de professionnels médicaux ;

L’Allemagne, la Suisse, la Norvège, l’Irlande, les Pays-Bas, le Danemark, l’Autriche font partie des pays qui ont fait appel à l’immigration professionnelle pour combler ce besoin ;

Les profils les plus recherchés en Europe sont variés : médecins généralistes et spécialistes, infirmiers, sages-femmes, pharmaciens, etc.

À LIRE AUSSI : Visa long séjour pour l’Italie : une nouvelle mesure entre en vigueur dès le 11 janvier