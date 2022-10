Visas Algérie – France : un problème bientôt réglé d’après Borne

Les 9 et 10 octobre passés, la Première Ministre française, Elisabeth Borne, a effectué une visite officielle à Alger. Lors de cette visite s’est tenu la 5 e session du Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN), mais aussi le forum économique algéro-français. La cheffe du gouvernement était accompagnée de 16 membres de son gouvernement, dont Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, qui a pu s’entretenir avec son homologue algérien, Ibrahim Mourad.

Elisabeth Borne, lors d’une interview accordée à RFI, à la fin de son séjour en Algérie. D’ailleurs elle est revenue sur plusieurs sujets, dont celui des visas.

En effet, interrogée sur la question de délivrance des visas, à propose d’éventuels blocages ou malentendus qui existent entre Paris et Alger à ce sujet. La première ministre française a répondu en affirmant qu’elle « pense que les échanges qui ont pu intervenir entre Gérald Darmanin et son homologue, qui vient d’être nommé, ont été très utiles. Je pense qu’on se comprend bien, qu’on a pu partager nos attentes réciproques, et je n’ai pas de doute que c’est quelque chose qui va pouvoir se régler maintenant rapidement. »

Ensuite, le journaliste enchaine sur ce sujet, en rétorquant « Dans les semaines prochaines ? Dans les prochains mois ? » Elisabeth Borne, répond que cela se fera certainement dans les semaines à venir.

Le sujet du gaz au cœur de l’interview

Le journaliste a aussi abordé un autre sujet d’importance majeur, celui du gaz. En effet, ce dernier dit « il y avait aussi de l’attente. Est-ce que la France n’arrive pas trop tard, pour essayer d’avoir plus de livraisons de la part de l’Algérie ? »

Borne, affirme que cela ne faisait pas partie des objectifs de sa visite, en expliquant que l’Algérie n’a pas la possibilité d’augmenter à court terme sa production et donc ses exportations. En ajoutant que des échanger sur les sujets énergétiques, les perspectives, ont eu lieu, pour plus tard. De plus, selon la Première ministre française « les enjeux aussi d’efficacité énergétique, de développement des énergies renouvelables, le développement aussi de l’hydrogène. Ce sont tous ces sujets globaux, sur lesquels on a pu échanger et sur lesquels moi, je souhaite que l’on puisse continuer à travailler. Que nos entreprises puissent continuer à se développer aussi, en partenariat, avec l’Algérie. »