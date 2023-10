Visa visiteur pour le Canada : voici le délai de traitement des demandes des Algériens

Nombreux sont les voyageurs qui tentent de visiter le Canada, mais qui renoncent à leurs projets en raison des longs délais de traitement des demandes de visa visiteurs. En effet, la lenteur de ces procédures oblige ces voyageurs à s’armer de patience.

En 2022, Ottawa avait promis de réduire ces délais. Une promesse qui n’a pas été respectée pour les voyageurs de 157 pays. Dans certains cas, les services consulaires canadiens mettent plus d’un an et demi pour traiter les demandes de visa visiteur.

Demande de visa visiteur : le Canada réduit le délai de traitement des dossiers des Algériens à 68 jours

C’est le cas pour plusieurs pays du continent africain, pour lesquels les délais de traitement de ces demandes de visa visiteurs dépassent parfois les 700 jours, selon les données des services de l’Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada.

Rappelons, la lenteur de ces procédures a été, autrefois, justifiée par les autorités canadiennes comme une mesure empêchant l’immigration clandestine. Cependant, l’impact de cette situation pèse lourdement sur le tourisme dans le pays et la tenue de plusieurs événements culturels.

En ce qui est du cas des dossiers des ressortissants algériens, le site officiel de l’IRCC a mis à jour, le 28 septembre dernier, les délais de traitement de leurs demandes. En effet, les ressortissants algériens désireux de visiter temporairement le Canada pourront obtenir une réponse à leur requête dans un délai de 68 jours.

Pour rappel, l’an dernier, le ministre de l’Immigration Sean Frazer avait réitéré l’engagement de son département pour réduire ces temps selon les normes et avait promis un retour à la normale avant la fin de 2022. Selon le site d’IRCC, la norme de service est d’un délai de 14 jours pour un visa de visiteur.

