Visa USA pour les Algériens : l’entretien consulaire devient obligatoire pour ces catégories

L’ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Alger vient de mettre à jour les procédures de demande de visa non-immigrant. Désormais, la quasi-totalité des demandeurs, y compris ceux sollicitant un renouvellement ou les mineurs, devront se présenter physiquement pour un entretien consulaire.

Jusqu’à récemment, certaines catégories de demandeurs de visa pour les Etats-Unis pouvaient bénéficier de procédures simplifiées sans entretien, notamment les renouvellements, pour ceux dont le dernier visa avait expiré depuis peu.

Cette souplesse semble désormais révolue. Dans un communiqué, l’ambassade des USA à Alger vient d’annoncer une nouvelle obligation pour les demandeurs de visa non-immigrant.

Les USA annoncent la fin de l’exemption de l’entretien consulaire pour ces catégories

Le point majeur réside dans le caractère systématique et obligatoire de l’entretien. Même si vous avez déjà obtenu un visa américain par le passé et que vous souhaitez simplement le renouveler, vous êtes désormais tenu de prendre rendez-vous pour rencontrer un agent consulaire. L’examen des dossiers ne se fera plus uniquement sur une base documentaire.

Par ailleurs, l’obligation d’entretien s’applique aux demandeurs de moins de 18 ans. Auparavant, les enfants de moins de 14 ans étaient souvent exemptés de comparution physique. Désormais, leur présence lors du rendez-vous à l’ambassade est requise, accompagnés de leurs parents ou tuteurs légaux.

Que ce soit pour un visa de tourisme (B2), d’affaires (B1), d’études (F, M) ou d’échange (J), la règle de l’entretien en personne devient la norme absolue pour la plupart des types de visas non-immigrants.

Ce qui change pour les Algériens en 2026

Depuis le début de l’année 2026, les conditions d’accès au territoire américain pour les ressortissants algériens ont été considérablement durcies. En effet, depuis le 21 janvier 2026, le Département d’État a instauré une suspension de la délivrance des visas d’immigrant pour les ressortissants algériens. Cette décision cible aussi les pays dont les immigrants sont jugés comme ayant un recours trop élevé aux aides sociales américaines. La délivrance des visas au titre de la loterie « Green Card » est également suspendue avec effet immédiat.

Un autre changement parmi les plus marquants de cette année. Depuis le 21 janvier 2026, les Algériens éligibles à un visa B1/B2 sont désormais soumis au versement d’une caution financière pouvant atteindre 15 000 dollars. L’agent consulaire informe le demandeur de son éligibilité et des modalités de paiement lors de l’entretien. Le paiement ne doit jamais être effectué via un site tiers ou avant l’instruction explicite de l’agent. Le visa ne sera délivré qu’une fois la caution versée.

De plus, Les demandeurs de visas de catégories F, M, J (étudiants et échanges) ainsi que H-1B/H-4 (travailleurs qualifiés) doivent désormais se soumettre à une vérification approfondie de leur identité numérique. Il est demandé à ces postulants de régler les paramètres de confidentialité de tous leurs réseaux sociaux sur « public ». Ce réglage est indispensable pour permettre aux autorités américaines d’établir l’admissibilité du candidat.

