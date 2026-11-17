Un visa unique pour traverser toute l’Afrique de l’Ouest : le rêve d’une libre circulation fluide devient réalité. Le 13 novembre 2026, la CEDEAO a annoncé une avancée majeure pour son futur portail numérique, ECOVISA. Pendant trois jours à Dakar, du 10 au 12 novembre, experts numériques, diplomates et responsables des frontières ont passé au crible l’architecture technique de cette plateforme qui promet de révolutionner les déplacements dans la région.

Inspiré du modèle européen Schengen, le dispositif ECOVISA a pour vocation d’offrir aux ressortissants étrangers extérieurs à la communauté un visa unique valable dans plusieurs pays membres. Actuellement, l’organisation d’un périple en Afrique de l’Ouest impose aux voyageurs internationaux de multiplier les démarches administratives, les frais et les délais propres à chaque législation nationale. En supprimant ces barrières bureaucratiques, la CEDEAO entend stimuler l’attractivité touristique, fluidifier les déplacements professionnels et encourager les investissements dans la sous-région.

Au-delà de la simple création d’un titre de voyage commun, le projet repose sur le déploiement d’une infrastructure numérique partagée. Ce réseau permettra aux administrations nationales de coordonner le traitement des demandes et d’échanger des données essentielles en temps réel. L’objectif affiché par les autorités ouest-africaines est double : faciliter le passage des frontières pour les visiteurs légitimes tout en renforçant la sécurité et la maîtrise des flux migratoires à l’échelle régionale.

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Une plateforme déjà opérationnelle en vue d’un lancement grandeur nature

L’avancée majeure dévoilée à l’issue du sommet de Dakar réside dans la maturité technologique du portail. Conçu avec l’appui technique de TradeMark Africa, un organisme spécialisé dans la facilitation des échanges sur le continent, un prototype fonctionnel d’ECOVISA est désormais prêt. Les délégations présentes au Sénégal ont passé au crible l’interface réservée aux demandeurs, les outils de gestion destinés aux agents consulaires, ainsi que les protocoles de sécurité régissant l’accès des superviseurs et administrateurs.

Les experts se sont également penchés sur l’interopérabilité du système avec les bases de données nationales d’identification et de contrôle frontalier, sans négliger les passerelles de paiement en ligne, les options multilingues et la protection des données personnelles. À travers l’étude de multiples scénarios pratiques, les États membres ont pu dresser un bilan consolidé du prototype et définir une feuille de route précise, ouvrant la voie à des tests d’acceptation par les utilisateurs suivis d’une phase pilote grandeur nature.

Sur le plan géographique, ce futur visa unique s’inscrit dans le périmètre actuel de la CEDEAO, qui regroupe douze nations : le Bénin, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. Il convient toutefois de souligner que le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ayant quitté l’organisation le 29 janvier 2025, ne sont pas inclus dans ce cadre institutionnel, et aucune précision n’a été apportée quant à leur éventuelle association au dispositif.

Calendrier, tarifs et modalités : les zones d’ombre avant le lancement

La CEDEAO n’a pas encore indiqué si le déploiement d’ECOVISA se fera simultanément dans les douze pays ou progressivement via un groupe restreint d’États pilotes.

Approuvé sur le principe dès 2011 pour compléter le protocole de libre circulation de 1979 aux voyageurs internationaux, le projet a longtemps buté sur l’harmonisation des procédures. Après un appel d’offres lancé fin 2023, il entre enfin dans sa phase concrète.

Plusieurs paramètres essentiels restent toutefois à fixer avant le lancement : nationalités éligibles, tarif, durée de validité et articulation avec les exemptions ou e-Visas nationaux déjà existants, notamment pour les voyageurs européens.

Aucune date de mise en service n’a encore été communiquée. Dans l’immédiat, ECOVISA n’est pas disponible et les voyageurs doivent toujours respecter les formalités d’entrée propres à chaque pays visité.

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