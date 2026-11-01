Visa pour la Turquie en 2026 : sans visa, e-visa ou visa consulaire, ce qui s’applique aux Algériens

Sans visa, e-visa à 56 dollars ou visa consulaire : pour voyager en Turquie, les Algériens ne sont pas tous soumis à la même règle. Tout dépend de l’âge et des documents de voyage. Voici le guide pratique pour savoir quelle démarche vous concerne.

Visa pour la Turquie : trois situations selon l’âge

La Turquie figure parmi les destinations préférées des Algériens, pour le tourisme, les soins, le commerce ou le transit. Les conditions d’entrée dépendent surtout de l’âge du voyageur. Le ministère turc des Affaires étrangères distingue trois situations pour les titulaires d’un passeport ordinaire.

Moins de 15 ans et plus de 50 ans : entrée sans visa, jusqu’à 90 jours sur une période de 180 jours.

entrée sans visa, jusqu’à 90 jours sur une période de 180 jours. De 15 à 18 ans et de 35 à 50 ans : e-visa possible, à condition de détenir un visa ou un titre de séjour Schengen, américain, britannique ou irlandais valide.

e-visa possible, à condition de détenir un visa ou un titre de séjour Schengen, américain, britannique ou irlandais valide. Tous les autres voyageurs de 15 à 50 ans : visa obligatoire, à demander auprès des représentations turques.

Les titulaires d’un passeport officiel, diplomatique ou de service, sont exemptés de visa jusqu’à 90 jours. Ces règles concernent les voyages touristiques et d’affaires. Pour travailler ou étudier en Turquie, un visa délivré par une ambassade ou un consulat reste indispensable.

Exemption de visa pour les Algériens de moins de 15 ans et de plus de 50 ans

Depuis juin 2026, les Algériens de plus de 50 ans entrent en Turquie sans visa. Un décret présidentiel turc a abaissé l’âge requis de 65 à 50 ans, comme nous l’expliquions dans notre article sur l’exemption accordée à deux catégories d’Algériens. Les moins de 15 ans bénéficient de la même dispense.

Le séjour ne peut pas dépasser 90 jours sur une période de 180 jours. L’exemption vaut pour le tourisme et le transit par la Turquie. Le voyageur doit simplement présenter un passeport valide à son arrivée.

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E-visa Turquie pour les Algériens : conditions, prix et démarche

L’e-visa concerne les Algériens de 15 à 18 ans et de 35 à 50 ans. Ils doivent détenir un visa ou un titre de séjour valide délivré par un pays de l’espace Schengen, les États-Unis, le Royaume-Uni ou l’Irlande. L’e-visa autorise un séjour d’un mois, avec une seule entrée.

La demande se fait uniquement sur le portail officiel evisa.gov.tr. Le voyageur renseigne son identité, son passeport et ses dates de voyage, puis paie les frais en ligne par carte bancaire. Selon le ministère turc, l’opération prend environ trois minutes.

Pour les ressortissants algériens, l’e-visa coûte 56 dollars américains. Mieux vaut éviter les sites non officiels, qui facturent souvent des frais supplémentaires pour la même démarche. L’e-visa reçu par courriel doit être conservé et présenté à l’arrivée, avec le visa ou le titre de séjour exigé.

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Visa consulaire pour la Turquie : qui doit le demander ?

Le visa classique reste obligatoire pour les Algériens de 18 à 35 ans. Il concerne aussi les voyageurs de 15 à 18 ans et de 35 à 50 ans qui ne disposent ni de visa ni de titre de séjour occidental valide. Pour eux, l’e-visa n’est pas accessible.

La demande se dépose auprès de l’ambassade ou des consulats de Turquie en Algérie. Le ministère turc propose un système de pré-demande en ligne pour ce visa apposé dans le passeport. La liste des pièces et les délais peuvent varier : mieux vaut les vérifier auprès de la représentation turque avant de réserver son voyage.

Passeport : la règle des 60 jours à respecter

La loi turque impose un passeport valide au moins 60 jours au-delà de la durée de séjour autorisée. Pour un séjour de 90 jours, le passeport doit donc couvrir au moins 150 jours à l’entrée. Pour un e-visa d’un mois, il doit couvrir au moins 90 jours.

Le ministère turc recommande toutefois un passeport valide au moins six mois à la date d’arrivée. Mieux vaut appliquer cette marge pour éviter tout problème à l’embarquement. Les compagnies aériennes contrôlent souvent la validité du passeport avant le départ.

Binationaux et Algériens de France : quelles règles ?

Les Franco-Algériens peuvent voyager en Turquie avec leur passeport français. Les citoyens français sont en effet exemptés de visa jusqu’à 90 jours. Mieux vaut entrer et sortir du pays avec le même passeport.

Les Algériens qui résident en France avec un titre de séjour peuvent demander l’e-visa s’ils ont entre 15 et 18 ans ou entre 35 et 50 ans. Ceux qui ont entre 18 et 35 ans restent soumis au visa consulaire, même avec un titre de séjour français. Les conditions peuvent changer : vérifiez-les toujours sur les sites officiels turcs avant de réserver.