Visa de travail en 2026 : Allemagne, Canada, Japon… ces pays recherchent des talents étrangers

Face à la recherche permanente de nouvelles perspectives professionnelles et à l’évolution du marché mondial du travail, de nombreux jeunes et professionnels algériens se tournent aujourd’hui vers l’international. Que ce soit pour valoriser leurs compétences, acquérir une expérience à l’étranger ou bénéficier de conditions de carrière stimulantes, la mobilité internationale est devenue un levier majeur de réussite.

Pour concrétiser ces ambitions en 2026, plusieurs nations se distinguent en assouplissant leurs politiques migratoires et en ouvrant massivement leurs portes aux talents extérieurs. Voici un Top 5 des pays qui recrutent le plus de travailleurs étrangers et qui offrent les meilleures opportunités.

🟢 À LIRE AUSSI : Travailler en Europe : l’Estonie assouplit ses règles et cible 12 secteurs en pénurie

Cinq pays qui recrutent des travailleurs étrangers en 2026

Face aux impératifs démographiques et aux pénuries chroniques de main-d’œuvre, les grandes puissances économiques adaptent leurs politiques migratoires. En 2026, le vieillissement accéléré de la population et l’effondrement des taux de natalité imposent une réalité incontournable : les pays riches ne cherchent plus seulement à filtrer les flux, mais mènent une véritable compétition internationale pour attirer des travailleurs qualifiés.

L’Allemagne figure en première ligne de ce changement structurel, estimant son besoin annuel à au moins 300 000 travailleurs étrangers qualifiés pour maintenir la cadence de son économie. Le pays compte actuellement plus de 260 000 postes vacants, dont une crise aiguë dans le secteur de la santé, qui cumule 46 000 besoins non pourvus entre médecins et personnel infirmier.

Pour séduire ces talents, Berlin a modernisé ses dispositifs d’accueil et d’embauche. Le seuil salarial de la Carte bleue européenne a été abaissé à 45 934 € pour les métiers en tension comme l’ingénierie et l’informatique, tandis que la Chancenkarte à points permet de chercher un emploi sur place pendant 12 mois. En parallèle, des accords bilatéraux ont été scellés avec l’Inde, les Philippines et le Maroc afin d’accélérer le recrutement dans la santé.

Historiquement très réticent à l’immigration de travail, le Japon opère lui aussi un tournant stratégique majeur. L’archipel prévoit de délivrer 1,23 million de titres de séjour d’ici l’exercice 2028 à travers ses programmes Specified Skilled Worker (SSW) et le nouveau dispositif Employment for Skill Development.

Le volet SSW Type 1 couvre à lui seul plus de 800 000 places réparties sur 16 secteurs clés, allant de la construction aux soins infirmiers, en passant par l’agriculture et la restauration. La législation garantit une stricte égalité salariale avec les citoyens japonais, pour des rémunérations oscillant généralement entre 200 000 JPY et 285 000 JPY par mois. De plus, la formule SSW Type 2 permet désormais d’envisager une résidence permanente sans plafond de renouvellement.

Le Canada, l’Australie…

Outre-Atlantique, le Canada ajuste sa trajectoire en affinant la sélection de son programme Entrée express. Plutôt que de miser sur des profils généraux, Ottawa privilégie en 2026 des tirages au sort ciblant spécifiquement la santé, les STEM, l’éducation, les métiers techniques et les profils francophones, avec des sessions dédiées aux chercheurs et professionnels de santé possédant déjà une expérience canadienne.

De son côté, l’Australie a modernisé son offre à la fin de l’année 2024 en instaurant le visa Skills in Demand. Articulé autour de trois paliers salariaux, ce système promet un traitement accéléré en une semaine pour les très hauts revenus (Specialist Skills), tout en ouvrant de vastes opportunités pour les professions intermédiaires (Core Skills) et les métiers essentiels. L’accès à la résidence permanente s’en trouve simplifié, notamment pour les candidats acceptant de s’installer en région.

Enfin, la Corée du Sud fait face au défi démographique le plus critique de la planète, avec un taux de fécondité tombé à 0,76 enfant par femme. Pour y répondre, Séoul déploie les visas K-Core, dédiés aux techniciens de l’industrie manufacturière, et K-STAR, conçus pour attirer les chercheurs, scientifiques et doctorants issus des 200 meilleures universités mondiales en leur facilitant l’accès à la nationalité.

La matinale d'Algérie 360° L'essentiel de l'actualité algérienne chaque matin dans votre boîte mail. Ne pas remplir Je m'abonne Gratuit, désinscription en un clic.

Au total, l’année 2026 consacre la mise en place d’un marché mondial de l’emploi hautement concurrentiel. Qu’il s’agisse de l’Europe, de l’Asie ou du continent américain, la maîtrise de compétences stratégiques offre aujourd’hui aux candidats à la mobilité internationale un choix sans précédent pour faire valoir leur profil à l’étranger.

🟢 À LIRE AUSSI : Immigration au Canada : Entrée express change ses règles, ce qui attend les candidats dès ce 3 novembre