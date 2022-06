Visa touristique USA 2022 : les étapes à suivre pour les Algériens

Avant l’épidémie, les États-Unis attiraient annuellement prêts de 79 millions de touristes du monde entier ; faisant du pays de l’oncle Sam le troisième pays le plus visité au monde. Cet afflux des visiteurs est dû à de nombreux facteurs, notamment l’accueil du pays d’un très grand nombre d’immigrants, l’étendue du territoire, la diversité des climats, saisons et cultures.

Concernant les Algériens, pour ceux qui peuvent se le permettre, les États-Unis se veut être une très bonne destination pour passer les vacances d’été ou ceux de l’hiver, et ce, malgré le cout moyennement élevé du prix du voyage.

La procédure à suivre pour l’obtention du visa

Il y a plusieurs étapes à suivre pour demander un visa. L’ordre de ces étapes et la façon dont vous les effectuez peuvent varier selon le type de visa demandé. Pour notre cas, il s’agit du visa DS160 délivré aux touristes.

On commence tout d’abord par remplir le formulaire d’inscription en ligne, qui est accessible sur le site officiel du bureau des affaires consulaires des États-Unis. Puis imprimez la page de confirmation du formulaire de demande à apporter le jour de l’entretien.

Viens ensuite l’étape de la création d’un compte sur la plateforme « Apply for a U.S Visa ». Le compte créé contiendra vos informations personnelles ainsi que votre situation financière. Après ça, place à la planification d’une entrevue.

En effet, des entretiens sont généralement requis pour les demandeurs de visa avec certaines exceptions limitées : 13 ans et moins Généralement non requis ; 14-79 Obligatoire (quelques exceptions pour les renouvellements) ; 80 ans et plus Généralement non requis.

Vous devez donc prendre rendez-vous pour votre entretien de visa à l’ambassade des États-Unis en Algérie et payer les frais de visa au bureau d’ARAMEX, entreprise de logistique et de transport international se situant à Oued Semmar dans la banlieue d’Alger.

Le temps d’attente pour une réponse à la demande d’un entretien ne dure que quelques jours seulement. Quand vous recevrez votre réponse et la date de votre entretien, il ne vous reste qu’à vous présenter à l’ambassade des USA pour finaliser votre demande.

Diverses compagnies font la liaison entre Alger et différent aéroport américain, les tarifs du voyage pouvant varier selon votre destination et la compagnie, le prix des billets commence à partir de 149 208 DA, avec escale obligatoire en Europe ou en Amérique du Nord.