Visa touristique pour l’Espagne : les conditions pour les Algériens

L’Algérie a partiellement ouvert ses frontières avec six différents pays à travers le monde, à savoir la Tunisie, la France, la Turquie, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne. C’est vers cette dernière que le traitement des visas touristiques a repris. Les voyages touristiques vers l’Espagne sont donc possibles pour certains Algériens, qui devraient, ceci dit, toujours remplir certaines conditions.

C’est Air Algérie, la compagnie aérienne nationale qui a dévoilé hier, via une mise à jour sur son site, que l’Espagne est prête à accueillir les voyageurs Algériens à motif touristique. La compagnie a toutefois donné certains détails sur cette évolution des mesures restrictives dues à la pandémie que le monde traverse encore actuellement.

Des vaccins spécifiques sont exigés

Dans sa dernière mise à jour concernant les voyages touristiques en Espagne, la compagnie nationale Air Algérie a dévoilé que les voyageurs Algériens qui seront autorisés à voyager vers l’Espagne devraient avoir reçu les doses nécessaires des vaccins suivants : AstraZaneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinovac, Serum Institute Of India ou bien Sinopharm. Les voyageurs devraient également détenir un certificat de vaccination.

Ainsi, l’Espagne est le premier pays européen qui accepte des touristes algériens munis de visa C. Ceci dit, le problème lié aux vaccins reste toujours de mise, vu que le reste des pays européens exige des vaccins qui ne sont pas toujours disponibles en Algérie.

De plus, il est important de noter que ce ne sont pas tous les Algériens qui sont concernés par cette possibilité de voyager en tant que touristes vers l’Espagne, mais seuls les Algériens détenteurs d’un visa C ou Professionnel délivré par l’un des services consulaires espagnoles en Algérie et ayant expiré au cours de la pandémie et dont la durée est égale ou supérieure à une année.