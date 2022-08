Visa touristique Grèce: quelles sont les démarches pour les Algériens ?

La Grèce, comme d’autres pays de l’union européenne, a depuis Depuis le 1er mai 2022, levée ses conditions d’entrés, sur son territoire, liée à la pandémie de la Covid-19.

Devenant partie intégrante de la zone Schengen en 2000, la Grèce est l’un des trois pays Schengen et le seul non insulaire, à ne partager de frontière avec aucun autre État de l’espace européen de circulation et libre échange. Si vous êtes Algérien et que vous souhaitez vous rendre en Grèce, vous pouvez demander soit un visa de court séjour (visa Schengen) touristique ou visite familiale.

Visa Grèce pour les Algériens

Afin de faciliter la tâche des demandeurs de visa, le Bureau Consulaire de l’Ambassade de Grèce à Alger a confié la collecte des demandes de visa et des données biométriques à VFS Global. La société internationale étant déployé sur toutes les régions d’Algérie à travers 5 bureaux dans les wilayas : d’Alger, Oran, Annaba, Constantine et Adrar.

La démarche visa consiste à suivre les étapes suivantes et les respectés minutieusement :

Choisir le type de visa à demander selon l’objectif de votre séjour en Grèce. Dans votre cas, il s’agit d’un visa touristique court séjour. Téléchargez le formulaire de demande de visa depuis le site de VFS et le remplir soigneusement. Réunir les documents nécessaires, traduits en anglais ou en grec si nécessaire : Passeport.

Photos d’identité en format passeport.

Empreintes digitales (données biométriques).

Assurance médicale de voyage.

Supports liés à votre voyage : la source de financement de votre voyage, les raisons de votre visite, preuve de retour a votre pays après la fin de validité de votre visa, etc). Prendre rendez-vous dans l’un des centres de demande chez VFS Global. Payez les frais de dossier de 12 000 DA non remboursable pour les adultes et 6000 DA pour les enfants de 6 à 12 ans Soumettez votre demande de visa Schengen grec au centre de réception de demandes de visa.

La durée de traitement du visa Schengen grec est habituellement de 15 jours, bien qu’il puisse prendre jusqu’à 60 jours dans certains cas. Si votre visa a été approuvé, vous pouvez le récupérer

Dans le cas où le visa vous a été refusé, vous avez le droit de faire appel, cela en commençant par récupérer votre formulaire standard de refus de visa, qui explique pourquoi votre demande a été refusée. La lettre de rejet expliquera les étapes détaillées du processus d’appel, il faut aussi noter que les appels de visa Schengen doivent être soumis au maximum 3 semaines après la réception de votre rejet.