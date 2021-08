Visa touristique : feu vert aux Émirats arabes unis

La pandémie du Covid-19 a porté un coup dur au tourisme et aux touristes. À l’instar de beaucoup de pays touristiques à travers le monde, les Émirats arabes Unies ont, elles aussi, particulièrement souffert de plusieurs vagues de contamination au virus, ce qui avait poussé les autorités à pratiquer un strict protocole sanitaire au niveau des frontières.

Grâce à sa campagne de vaccination, mais aussi au respect des mesures sanitaires mises en place par le gouvernement, les EAU commencent à voir enfin le bout du tunnel, en témoigne la dernière décision des autorités qui ont donné le feu vert aux touristes étrangers de tous les pays du monde , leur permettant ainsi de demander des visas touristiques. Les Émirats ont toutefois posé certaines conditions.

Les conditions des Émirats

Le gouvernement Émirati a en effet annoncé hier, le 28 aout 2021, la reprise de la réception des demandes de visas touristiques, et ce, dans tous les pays du monde. La décision des Émirats Arabes Unies prend effet à partir du lundi 30 août, assure le gouvernement Émirati. Cependant, cette décision reste soumise à certaines conditions.

Les touristes qui seront autorisés à entrer sur le territoire émirati doivent être vaccinés, assure l’agence d’informations émiratie. En effet, seules les demandes de touristes vaccinés, et ayant reçu leur dose complète de l’un des vaccins anti-covid-19 approuvés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), seront traitées.

Il est à noter que six vaccins sont autorisés par l’OMS. Il s’agit de Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Janssen (Johnson & Johnson), Moderna, Sinovac et Sinopharm. En ce qui concerne les touristes Algériens, ils ont principalement accès aux vaccins chinois Sinovac et Sinopharm. Des doses des vaccins Johnson & Johnson et d’AstraZeneca, ont été également réceptionnées la semaine dernière.