Visa touristique : ce pays des Caraïbes annonce un nouveau système électronique pour les Algériens

La République de Cuba est réputée pour ses plages paradisiaques, sa nature luxuriante et sa richesse culturelle, ce qui fait d’elle l’une des destinations les plus attractives des Caraïbes. D’ailleurs, pour permettre aux voyageurs algériens de visiter facilement ce pays, l’ambassade de Cuba à Alger a annoncé le lancement de son nouveau visa touristique électronique.

Le système de e-visa est entré en vigueur à partir du 4 septembre 2024, et s’applique sur les demandes de visa touristiques exprimées depuis l’Algérie.

À LIRE AUSSI : Entrée et sortie de l’Europe : le nouveau système automatisé sera lancé à cette date

E-visa touristique : la République de Cuba lance un nouveau système électronique

Dans un communiqué, transmis à notre rédaction, l’ambassade de Cuba en Algérie explique que le système du E-visa est applicable sur toutes les personnes physiques qui voyagent dans le pays en qualité de touristes, mais aussi sur les compagnies aériennes avec lesquelles le Consulat a des contrats en cours.

Par ailleurs, le nouveau système électronique de gestion des visas touristiques offre un service plus efficace, agile et convivial pour ses utilisateurs, qui en feront la demande par l’intermédiaire des bureaux consulaires de Cuba à l’étranger.

L’ambassade de la République du Cuba en Algérie informe que cette initiative vise à faciliter le voyage des citoyens algériens dans ce pays, connu pour être une destination touristique très prisée.

Faciliter le voyage des Algériens à Cuba

En effet, le voyage des ressortissants algériens dans ce pays des Caraïbes devient désormais plus facile. Et ce, grâce à l’application des nouvelles technologies et l’arrivée du nouveau e-visa. Dans ce sillage, la représentation diplomatique de Cuba en Algérie vise, aussi, à familiariser les agences de voyages avec ses fonctionnalités.

L’initiative a, par ailleurs, comme objectif de permettre aux compagnies aériennes de collaborer avec les services consulaires cubains pour promouvoir le tourisme algérien vers les plus grandes des Antilles. Pour rappel, le pays constitue l’une des destinations principales des Caraïbes qui attirent des centaines de milliers, chaque année. D’ailleurs, cette année encore, le pays a enregistré un million et demi de touristes.

« Présidé par Héctor Igarza Cabrera, ambassadeur de Cuba en Algérie, le Bureau Consulaire de l’Ambassade a réuni l’Office National du Tourisme d’Algérie ; ainsi que représentants des agences de voyages, de compagnies aériennes et membres de la presse. C’est Luis Yasel Muñoz Batte, chargé des Affaires Consulaire de l’Ambassade qui a fait la présentation du nouveau système » lit-on dans le même communiqué.

À LIRE AUSSI : Demande de visa d’études : l’ambassade de la Russie à Alger annonce de nouvelles facilitations