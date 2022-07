Visa touristique Canada 2022 en Algérie : quelles sont les démarches en ligne ?

Vous souhaitez vous rendre au Canada pour y faire du tourisme ou visiter de la famille et vous ne savez comment vous y prendre pour obtenir un visa touristique. Dans cet article, nous vous guiderons pas à pas dans les démarches en ligne de demande de visa visiteur.

Notez au préalable que les visiteurs sont autorisés à séjourner au Canada pendant un maximum de 6 mois.

Les conditions d’admissibilité

Pour prétendre au visa de visiteur, il vous faut d’abord satisfaire aux conditions d’admissibilité du gouvernement canadien. Celles-ci sont au nombre de cinq. Vous devrez ainsi :

Posséder un titre de voyage valide, soit un passeport ;

; Jouir d’une bonne santé ;

; Ne pas s’être rendu coupable d’activités criminelles ou d’infractions liées à l’immigration ;

ou d’infractions liées à l’immigration ; Convaincre l’agent d’immigration que, à la fin de votre séjour, vous retournerez dans votre pays de résidence. Vous invoquerez les liens que vous y avez (emploi, propriété, actifs financiers, famille…).

que vous y avez (emploi, propriété, actifs financiers, famille…). Posséder suffisamment d’argent pour assurer les frais de votre séjour : le montant nécessaire dépendra des conditions de votre séjour (durée, itinéraire, lieu d’hébergement, etc.).

Créer un compte d’IRCC et s’enregistrer pour une CléGC

Si vous remplissez ces cinq conditions, passez à l’étape suivante : ouvrir une session avec une CléGC. Dans votre compte IRCC, vous pouvez accomplir toutes les démarches liées à votre demande de visa touristique : préparer la demande, l’envoyer, payer les frais (185$CAN au total), consulter les messages, vérifier l’état de votre demande et modifier les renseignements de votre compte.

S’enregistrer pour une CléGC

Pour créer un compte d’IRCC, rendez-vous sur la page suivante (Ouvrir une session à votre compte sécurisé d’IRCC), puis choisissez l’option 1 : CléCG. Cliquez sur le bouton [Ouvrir une session avec une CléCG]. Si vous possédez déjà un compte, entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter. Sinon, inscrivez-vous en cliquant sur le bouton « S’enregistrer ».

Choisissez un nom d’utilisateur, un mot de passe, une question de récupération, puis confirmez votre inscription en recopiant le code de confirmation envoyé à votre adresse e-mail.

Maintenant que votre compte IRCC est validé, vous allez être redirigé vers la page Immigration et citoyenneté du site du gouvernement canadien. C’est ici que vous allez effectuer votre demande en ligne de visa touristique.

Créer un compte Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC)

Dans la page d’accueil, sous la rubrique [En demande], cliquez sur le deuxième lien (Se connecter ou créer un compte pour présenter une demande en ligne). Choisissez toujours « Option 1 : CléGC », et cliquez sur le bouton « Ouvrir une session avec une CléCG ».

Après la lecture et l’acceptation des conditions d’utilisation, vous allez devoir fournir toute une série de renseignements. Veillez à ce que ces derniers soient véridiques et conformes aux informations qui figurent sur les documents que vous allez fournir. N’essayez pas de tricher ou de mentir . Si vous ne savez pas quoi mettre dans un champ, utilisez les boutons « point d’interrogation » pour obtenir des explications.

Dans la page suivante, on vous invitera à choisir quatre questions secrètes et leurs réponses. Retenez-les bien (faites une capture d’écran si nécessaire), car elles vous seront demandées chaque fois que vous souhaiteriez accéder à votre compte.

Voilà, vous possédez désormais un compte à votre nom. Pour effectuer votre demande de visa touristique, cliquer dans la page d’accueil, sous la section « Commencer une demande », sur le lien « Présenter une demande pour venir au Canada ».

Dans la page suivante, choisissez la section « Je n’ai pas de code de référence personnel », et cliquez sur le bouton « Visa de visiteur ». Dans le champ « Que souhaiteriez-vous faire au Canada ? », répondez « Visiter » ; et dans le champ [Pendant combien de temps comptez-vous rester au Canada ?], répondez « Temporairement — moins de six mois ». Remplissez ensuite minutieusement toutes les cases suivantes en donnant des réponses véridiques.

La liste de contrôle personnelle

Après quelques étapes, une page vous informant que « vous êtes admissible à présenter une demande de visa de visiteur pour vous rendre au Canada » va s’afficher. Cliquez sur le bouton « Continuer » pour créer votre « liste de contrôle personnelle ». À la question « Quelle est la principale raison de votre visite ? », répondez « Tourisme » ou « visite d’un membre de la famille ou d’amis », selon votre situation.

Vous devrez, par la suite, remplir une autre série de champs liés à votre situation personnelle, professionnelle et financière. Pour finaliser les démarches, il vous faudra renseigner le formulaire IMM5257 des demandes de visa de visiteur et téléverser un certain nombre de documents justificatifs (Passeport, photographies, preuve de ressources financières [fiches de paie, relevés de comptes bancaires…], entreprise, antécédents de voyage).

Notez qu’un visa de visiteur au Canada coûte 100 $ CAN (73,36 €). Il vous faudra en plus vous acquitter des frais biométriques qui s’élèvent à 85 $ CAN (62,36 €).