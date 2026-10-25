Visa Schengen : vers des formalités simplifiées pour les voyageurs d’affaires ?

Vers une simplification des voyages d’affaires en Europe ? Dans le cadre de la révision du code des visas, la Commission européenne envisage de faciliter l’accès à l’espace Schengen pour les salariés de plus en plus d’entreprises internationales.

Ce projet entend simplifier l’accès des voyageurs d’affaires réguliers, sans pour autant transiger sur le niveau d’exigence en matière de sécurité.

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Des formalités accélérées pour les professionnels

Si les pays de l’espace Schengen partagent une réglementation commune, les facilités accordées aux voyageurs d’affaires et aux entreprises certifiées restent disparates. Une hétérogénéité qui alourdit inutilement la gestion des déplacements pour les sociétés implantées à l’échelle européenne.

Pour y remédier, la Commission projette d’instaurer un registre commun d’entreprises agréées. À la clé pour leurs collaborateurs : des rendez-vous prioritaires, une constitution de dossier simplifiée et un traitement express de leur demande de visa.

Attention toutefois : ces mesures n’en sont qu’au stade de la réflexion. Évoquées par la Commission européenne dans le cadre de sa stratégie globale sur la politique des visas, ces pistes de réforme doivent encore être précisées. Les critères d’éligibilité des entreprises, le profil des voyageurs concernés et les modalités pratiques restent à ce jour entièrement à définir.

Des visas à entrées multiples

Les voyageurs fréquents en règle pourraient eux aussi bénéficier de cette réforme. Bruxelles étudie en effet la délivrance de visas à entrées multiples d’une durée supérieure à cinq ans pour les professionnels jugés fiables. Une opportunité qui demeurerait toutefois conditionnée à un examen individuel du dossier et à un contrôle de sécurité rigoureux.

Attention à ne pas confondre la durée de validité du visa et le temps de séjour autorisé ! Si un visa à entrées multiples permet d’effectuer autant de déplacements que souhaité durant sa période de validité, la durée totale reste strictement encadrée. La règle des 90 jours maximum par période de 180 jours continue de s’appliquer pour l’ensemble de l’espace Schengen.

La Commission européenne prépare une révision d’envergure du code des visas. Une proposition législative est ainsi pressentie pour le premier trimestre 2027. Avant toute entrée en vigueur de ces nouvelles facilités destinées aux professionnels, le texte devra suivre l’ensemble du parcours législatif européen. Ce calendrier prévisionnel ainsi que les mesures envisagées sont détaillés dans le document officiel de cadrage de la réforme.

En attendant l’adoption de ces mesures, les règles habituelles restent de rigueur. Un motif professionnel ne dispense en aucun cas d’un dossier complet : lettre d’invitation ou ordre de mission, preuves de ressources financières, attestation d’hébergement… Chaque demandeur doit constituer son dossier selon les exigences spécifiques du consulat compétent.

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