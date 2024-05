Visa Schengen : voici ce qui va changer après la numérisation des procédures

Les demandeurs de visas Schengen pourront effectuer la procédure de demande de ce document de voyage, en ligne, grâce à une plateforme unique. C’est ce qui ressort de la décision de la commission européenne d’adopter une nouvelle loi portant sur la numérisation de ce processus.

Bien que la mise en œuvre de cette décision n’ait pas encore de date fixe, la numérisation de la procédure de demande de visa Schengen rendra les voyages en Europe plus accessible.

“La numérisation mettra fin à la rareté des rendez-vous”, une responsable européenne explique

La numérisation des procédures de demandes de visa Schengen “va changer la donne”, a indiqué Teodora Marinska, chef des opérations et des affaires publiques de la commission européenne, le lundi 6 mai, à Dubaï, lors de l’Arabian Travel Market.

En effet, selon la responsable européenne, la numérisation des demandes de visa rendra l’accès à l’espace Schengen plus facile et plus pratique pour les voyageurs étrangers”. Prévue progressivement jusqu’à 2023, la numérisation facilitera l’attribution des rendez-vous et offrira une procédure plus transparente.

Rappelons, avec les procédures actuelles, les demandeurs de visas Schengen sont souvent confrontés à l’indisponibilité des rendez-vous visa, ce qui pousse ces derniers à faire appel à des intermédiaires pour réserver un créneau.

Il est important de préciser que cette digitalisation ne concerne pas les voyageurs qui expriment leurs demandes pour la première fois. En revanche, une fois mise en œuvre, les autres demandeurs pourront effectuer l’ensemble des étapes sur la même plateforme. Et n’auront plus à se présenter à un consulat ou ambassade pour le dépôt des dossiers. La numérisation mettra fin, non seulement, aux tas de documents, mais réduira aussi considérablement les couts de visas Schengen.

