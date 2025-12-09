Visa Schengen : VFS Global met en garde contre cette pratique courante

VFS Global met en garde les demandeurs de visa Schengen contre la pratique courante consistant à choisir délibérément un pays moins populaire, tels que le Luxembourg ou Malte, pour obtenir un visa plus rapidement.

Cette approche considérée comme une « fausse astuce » contrevient à l’Article 5 du code des visas de l’UE qui stipule que la demande doit être faite auprès du pays de la principale destination (séjour majoritaire ou de la première entrée si les séjours sont de durée égale).

Par ailleurs, VFS Global alerte que cette pratique entraîne un refus de visa qui sera enregistré dans le Système d’information sur les visas (VIS). Ce qui peut compromettre sérieusement toute demande ultérieure de visa Schengen.

VFS Global met en garde contre la pratique du « petit pays »

De nombreux voyageurs tentent d’éviter les longs délais de rendez-vous pour les visas Schengen en postulant auprès d’un « pays plus petit » et plus accessible, contournant ainsi leur véritable destination. Cette stratégie répandue est illégale au regard du droit européen et présente un risque de refus de visa.

Selon VFS Global, contourner les règles en postulant auprès d’un pays autre que la destination principale ne fonctionne pas et entraîne un nombre croissant de refus. Monaz Billimoria, directrice régionale de VFS Global, insiste : la loi Schengen est appliquée strictement (Article 5 du Code des visas de l’UE).

Non seulement cette pratique est rejetée, mais le refus est enregistré dans le système VIS, ce qui aura des conséquences durables sur toutes les futures demandes de visa dans l’espace Schengen. En effet, toute demande déposée auprès d’un consulat non compétent constitue une violation de l’Article 5 du Code des visas de l’UE (destination principale/séjour le plus long). Cette violation entraîne un refus automatique qui est enregistré dans le système VIS, menaçant les futures demandes de visa pour des années.

La fausse promesse d’un traitement accéléré

Par ailleurs, VFS Global avertit que l’entrée dans l’espace Schengen peut être refusée, même avec un visa valide, si les agents aux frontières détectent des faux itinéraires, notamment par la vérification des réservations. Ces incohérences sont enregistrées dans le VIS, ce qui cause une surveillance accrue et des refus durables.

De plus, VFS Global dément l’existence d’un « fast-track » payant ou accéléré dans le système Schengen. Les intermédiaires vendant des rendez-vous garantis sont des escroqueries opérant en dehors du processus officiel. Pour éviter les refus, les voyageurs doivent obligatoirement déterminer et documenter leur destination principale et postuler uniquement via les canaux légitimes (consulats ou VFS Global).

