Visa Schengen : un consul français révèle pourquoi des demandes sont « systématiquement » refusées

Obtenir un visa pour la France depuis le Maghreb peut se transformer en véritable parcours du combattant. Entre forte demande et créneaux limités auprès de TLScontact, le prestataire officiel chargé de la collecte des dossiers, certains candidats se tournent vers des intermédiaires qui proposent des rendez-vous hors du système officiel. Mais cette solution, bien que tentante, comporte de sérieux risques et peut conduire à des refus systématiques.

Ce phénomène, documenté en Tunisie, est similaire en Algérie et dans d’autres pays du Maghreb, où la pression sur les créneaux disponibles est également très forte. Dominique Mas, consul général de France à Tunis, a alerté sur ces pratiques lors d’une intervention sur les ondes de la radio Jawhara FM ce samedi 10 janvier : « L’obtention d’un rendez-vous en dehors du système officiel est très dangereuse, mensongère et considérée comme du vol ».

Visa Schengen : les rendez-vous achetés hors circuit officiel, une pratique risquée

Le consul insiste sur le fait que la procédure de prise de rendez-vous est claire et sécurisée. Chaque demandeur reçoit un numéro de dossier France Visa, « un numéro qui commence par FRA », strictement lié au rendez-vous présenté au centre TLScontact.

Certaines officines contournent cependant ce dispositif, elles préemptent des créneaux avec de faux numéros de dossier et les attribuent à leurs clients. Lorsque le demandeur se présente au centre, le numéro du rendez-vous ne correspond pas à celui du dossier, et l’accès lui est refusé.

Une fraude organisée, présente dans plusieurs pays du Maghreb

Le consul a également décrit une méthode plus structurée. Des intermédiaires disposent de collaborateurs qui surveillent en permanence la mise en ligne des créneaux et remplissent instantanément les rendez-vous disponibles pour leurs clients. Cette pratique, bien que partiellement tolérée dans certains pays comme la France, où les agences de voyages offrent des services officiels transparents, reste opaque et risquée au Maghreb.

Que ce soit en Tunisie, en Algérie ou ailleurs dans la région, les demandeurs doivent donc rester prudents. Passer par des intermédiaires non officiels peut compromettre l’obtention du visa et conduire à des refus. La voie officielle, bien que parfois longue, reste la seule qui garantit sécurité et conformité.