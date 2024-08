Visa Schengen : Top 5 des pays européens les plus ouverts aux Algériens

Les Algériens font partie des nationalités qui déposent le plus de demande de visa Schengen. L’obtention de ce document de voyage dépend de plusieurs facteurs, notamment le pays d’origine, les liens personnels et professionnels existants et le motif de ce voyage.

Bien que ce processus de demande de visa Schengen s’avère, parfois, complexe, certains pays se montrent plus ouverts et plus accueillants vis-à-vis des ressortissants algériens.

Voici les pays qui accordent le plus de visa Schengen pour les Algériens

Dans ce sillage, le site spécialisé Visa Schengen Info a dressé une nouvelle liste des pays les plus ouverts, aux Algériens, en matière d’octroi de visas Schengen. Ces États, membres de l’Union européenne, se démarquent par une politique migratoire moins stricte.

Chaque année, les États Schengen délivrent des millions de visas pour les ressortissants des pays tiers. Certains pays sont plus susceptibles d’approuver des demandes de visa que d’autres, pour certaines nationalités. Et ce, en raison des liens sociaux, culturels et économiques.

Dans le cas des ressortissants algériens, cette liste comprend cinq pays, à savoir :

La Tchéquie : avec un taux d’acceptation de 69.06% ;

La France : 66.61 % ;

La Finlande : avec un taux de 63.16 % ;

L’Allemagne : avec un taux de 62.27 % ;

La Suisse : 60,61 %.

L’Algérie est l’un des nombreux pays africains présentant un taux d’approbation faible de 63.01%. D’ailleurs, en 2023, environ 298 691 demandes de visa, exprimées par des Algériens, ont été acceptées sur un total de 474 032 demandes.

Les Algériens ont perdu plus de 13 millions d’euros en 2023

Les ressortissants des pays africains font partie des nationalités qui reçoivent le plus de refus sur leurs demandes de visa Schengen, soit 704 000 réponses négatives reçues. Ce chiffre se traduit par des dépenses faramineuses qui ont atteint la somme de 56.3 millions d’euros dépensés en refus de visa Schengen.

En 2023, les Algériens ont été ceux qui ont reçu le deuxième plus important nombre de refus. Ces derniers causent aussi d’importantes pertes d’argent. Dans ce cas, on parle de plus de 13.3 millions d’euros perdus en une seule année, en raison des refus de visa Schengen.

Une récente étude du site Schengen Visa Info, citant les données de Trading economy, montre que l’augmentation des frais de visa, prévue par la commission européenne, coûtera plus de 36 millions d’euros aux ressortissants algériens.

