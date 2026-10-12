Visa Schengen, EES et ETIAS : vers des démarches simplifiées pour les voyageurs ?

Face au déploiement du Système d’Entrée/Sortie (EES) et à l’arrivée imminente de l’ETIAS, le Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC) tire la sonnette d’alarme. Dans un rapport publié le 9 octobre 2026, l’organisation appelle l’Union européenne à numériser en urgence les visas Schengen et à fluidifier les contrôles aux frontières. Un enjeu crucial pour préserver l’attractivité touristique du continent face à la concurrence mondiale.

Destination de près d’un voyageur international sur deux, l’Europe doit moderniser ses accès pour rester en tête. La clé ? Des procédures de visa simplifiées, des contrôles frontaliers plus fluides et un pouvoir de séduction renforcé auprès des touristes extra-européens.

C’est le message central véhiculé par le Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC) lors de son 26ᵉ Sommet mondial à La Valette, à Malte. Publié ce 9 octobre 2026, son nouveau rapport—intitulé Travel & Tourism in Europe: A Deep Dive Into Growth, Outlook, and Policy—analyse la santé du secteur, dresse ses perspectives à l’horizon 2036 et formule des recommandations concrètes pour booster la compétitivité du continent.

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Visas et contrôles aux frontières : la modernisation nécessaire

Dans son rapport, le WTTC préconise une facilitation prioritaire des visas Schengen afin de stimuler le tourisme. Alors que les délivrances de visas à entrées multiples sont en forte baisse par rapport à 2019, l’organisation estime qu’ils restent essentiels pour fidéliser les visiteurs internationaux. Elle invite à accélérer la mise en place du visa Schengen en ligne, dont le déploiement généralisé par la Commission européenne est envisagé aux alentours de 2030.

En parallèle, les démarches d’accès au continent connaissent des évolutions majeures avec le Système d’Entrée/Sortie (EES), opérationnel depuis avril 2026, et le futur ETIAS attendu pour 2027. Bien que ces dispositifs biométriques visent à renforcer la sécurité, le secteur alerte sur les ralentissements subis dans les aéroports et demande une meilleure fluidité lors des contrôles.

L’organisation pointe également du doigt l’accumulation croissante des frais annexes imposés aux voyageurs internationaux. Entre les taxes de séjour, les charges aériennes et les autorisations payantes comme l’ETIAS fixée à 20 euros, ces coûts cumulés risquent d’altérer l’attractivité des destinations européennes face à la concurrence mondiale.

Innovations et perspectives d’ouverture sur les marchés mondiaux

Pour fluidifier le passage aux frontières, le WTTC suggère de créer un programme européen de voyageurs de confiance, sur le modèle du système américain Global Entry. Ce dispositif s’appuierait sur l’harmonisation des technologies biométriques, tout en garantissant un cadre strict de protection des données conformément au RGPD, afin d’accélérer les flux de passagers pré-contrôlés.

Sur le plan de la fréquentation, l’Europe reste fortement dépendante des flux intracontinentaux, qui représentent près de trois quarts de ses 757,3 millions d’arrivées enregistrées en 2025. Le secteur estime indispensable de diversifier ses marchés émetteurs, notamment vers l’Asie où les volumes de visiteurs restent encore bien en deçà de leurs niveaux d’avant la pandémie.

À l’inverse des marchés asiatiques en retrait, les flux en provenance des États-Unis dépassent largement les chiffres de 2019, tandis que de nouvelles clientèles émergent en Asie centrale. Afin de capter ces opportunités, le rapport recommande d’aligner étroitement les campagnes de promotion touristique avec la simplification des démarches d’obtention de visa.

Horizon 2036 : une croissance sous condition d’investissements

D’ici 2036, la fréquentation touristique en Europe pourrait atteindre 1,14 milliard de visiteurs internationaux, générant une contribution économique de 3 800 milliards de dollars et soutenant 50 millions d’emplois. Le rapport anticipe également un rééquilibrage majeur à la tête du tourisme mondial, où l’Espagne pourrait ravir la première place à la France en nombre d’arrivées.

Face à ces projections, le secteur appelle à des investissements ciblés dans les infrastructures de transport, les technologies de gestion des flux et la formation professionnelle. Il plaide aussi pour une meilleure lisibilité administrative en faveur de la main-d’œuvre saisonnière, des étudiants et des stagiaires du secteur.

Ces recommandations s’inscrivent dans le cadre des réflexions sur la future stratégie touristique de l’Union européenne et son budget 2028-2034. Selon le WTTC, ces décisions politiques futures devront réussir à concilier la compétitivité économique par la simplification des voyages avec les exigences de sécurité et de confidentialité des données.

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