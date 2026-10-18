Visas Schengen : la France refuse près de trois fois plus en Algérie qu’au Maroc

En 2025, les consulats Schengen installés en Algérie ont refusé 31 % des demandes de visas de court séjour. C’est bien plus qu’au Maroc et en Tunisie, où le taux de refus ne dépasse pas 20 %. Il varie aussi fortement d’un pays à l’autre, de moins de 25 % pour la Roumanie à 81,9 % pour Malte.

Visa Schengen en Algérie : 31,3 % des demandes refusées en 2025

La Commission européenne a publié le 28 mai 2026 ses statistiques sur les visas Schengen de court séjour pour 2025. Les consulats des pays Schengen ont reçu près de 12 millions de demandes dans le monde. Le taux de refus global a légèrement reculé, à 14,6 %, contre 14,8 % en 2024.

En Algérie, les consulats Schengen ont reçu 444 577 demandes de visas de court séjour en 2025. Ils ont délivré 302 181 visas et opposé 137 860 refus, soit un taux de refus de 31,3 %. Selon la Commission, ce taux s’élevait à 35 % en 2024.

L’Algérie se classe au 8e rang mondial par le nombre de demandes, derrière le Maroc, 5e. La France et l’Espagne concentrent 83 % des dossiers déposés en Algérie. À elle seule, la France reçoit plus d’une demande sur deux.

Un point de méthode s’impose pour lire ces chiffres. La Commission calcule le taux de refus sur les décisions rendues, et non sur le nombre total de demandes. Ce mode de calcul explique de légers écarts avec certains chiffres publiés dans la presse.

Algérie, Maroc, Tunisie : des écarts importants dans les refus de visa

La comparaison avec les voisins maghrébins est défavorable à l’Algérie. Au Maroc, 5e pays au monde par le nombre de demandes, les consulats Schengen ont reçu 619 827 dossiers en 2025. Ils ont délivré 480 354 visas et refusé 114 320 demandes, soit un taux de refus de 19,2 %.

La Tunisie affiche un taux proche, à 19,6 %. Les consulats y ont reçu 188 579 demandes, et délivré 149 805 visas. Ils ont opposé 36 673 refus.

L’Algérie enregistre ainsi davantage de refus que le Maroc, malgré un volume de demandes nettement inférieur. L’écart porte aussi sur le type de visas accordés. Seuls 36 % des visas délivrés en Algérie autorisent des entrées multiples. Cette part atteint 55,2 % au Maroc et 52,6 % en Tunisie.

Les écarts sont encore plus nets pour la France. Ses consulats refusent 28,5 % des demandes en Algérie, contre 15,4 % en Tunisie et 10 % au Maroc. Seuls 27 % des visas français délivrés en Algérie autorisent des entrées multiples, contre 56 % au Maroc.

Pays Rang mondial (demandes) Demandes (2025) Visas délivrés Refus Taux de refus Visas à entrées multiples Maroc 5e 619 827 480 354 114 320 19,2 % 55,2 % Algérie 8e 444 577 302 181 137 860 31,3 % 36 % Tunisie 15e 188 579 149 805 36 673 19,6 % 52,6 %

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Visa Schengen : quels pays refusent le plus de demandes en Algérie ?

En Algérie, les taux de refus varient fortement selon le pays sollicité. La Roumanie affiche le taux le plus bas, à 24,5 %, mais sur seulement 382 demandes. Ses services de visa en Algérie sont en outre suspendus depuis juin 2026. La Finlande (27,5 %) et la République tchèque (28,9 %) suivent, elles aussi avec peu de dossiers.

Parmi les pays les plus sollicités, la France refuse le moins, avec 28,5 % de refus. Elle a délivré 182 440 visas et opposé 72 740 refus en 2025. L’Espagne (31,2 %), l’Allemagne (34 %) et l’Italie (35,4 %) se situent un cran au-dessus.

À l’inverse, plusieurs pays peu sollicités refusent la majorité des dossiers. Malte a rejeté 81,9 % des demandes, sur 2 738 dossiers déposés. La Croatie (76,5 %), les Pays-Bas (69,5 %) et la Hongrie (64,6 %) complètent ce classement.

Pays Demandes en Algérie (2025) Visas délivrés Taux de refus France 248 681 182 440 28,5 % Espagne 119 634 75 181 31,2 % Italie 27 838 17 914 35,4 % Allemagne 11 517 7 572 34 % Belgique 8 935 5 906 32,1 % Pays-Bas 6 509 1 937 69,5 % Suisse 4 763 3 282 30,7 % Pologne 2 771 1 788 35,3 % Malte 2 738 495 81,9 % Autriche 2 559 1 462 35,4 % Portugal 1 949 865 53,2 % Grèce 1 687 793 52,3 % Hongrie 1 549 534 64,6 % Bulgarie 1 372 694 48,6 % Finlande 703 510 27,5 % République tchèque 626 436 28,9 % Roumanie 382 286 24,5 % Croatie 363 85 76,5 %

France et Espagne : les taux de refus des consulats d’Alger, Oran et Annaba

Le détail par consulat révèle aussi de forts écarts au sein d’un même pays. Le consulat de France à Alger, le plus sollicité avec 141 885 demandes, refuse 24,6 % des dossiers. Celui d’Annaba affiche 28,3 %, et celui d’Oran 38,5 %, le taux le plus élevé des trois.

Côté espagnol, la tendance s’inverse : le consulat d’Oran refuse moins que celui d’Alger. Il affiche un taux de 29,8 % pour 52 831 demandes, contre 32,2 % à Alger pour 66 803 demandes. Le consulat d’Italie à Alger, troisième pays le plus sollicité, refuse 35,4 % des dossiers.

Consulat Demandes (2025) Visas délivrés Refus Taux de refus France – Alger 141 885 105 452 34 425 24,6 % France – Annaba 57 130 42 711 16 842 28,3 % France – Oran 49 666 34 277 21 473 38,5 % Espagne – Alger 66 803 41 760 19 913 32,2 % Espagne – Oran 52 831 33 421 14 338 29,8 % Italie – Alger 27 838 17 914 9 924 35,4 %

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Refus de visa Schengen : les 9 motifs prévus par la réglementation européenne

Chaque refus s’accompagne d’un formulaire harmonisé, prévu par le code communautaire des visas. Le consulat y coche le ou les motifs retenus contre la demande. Le formulaire, qui figure à l’annexe VI du règlement européen n° 810/2009, prévoit neuf motifs de refus :

le document de voyage présenté est faux ou falsifié ;

l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas justifiés ;

le demandeur ne prouve pas disposer de moyens de subsistance suffisants pour son séjour et son retour ;

il a déjà atteint la durée maximale de séjour autorisée dans l’espace Schengen sur la période en cours ;

il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;

il est considéré comme une menace pour l’ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les relations internationales d’un État membre ;

il ne présente pas d’assurance maladie en voyage adéquate et valable ;

les informations fournies pour justifier l’objet et les conditions du séjour ne sont pas fiables ;

sa volonté de quitter l’espace Schengen avant l’expiration du visa n’a pas pu être établie.

Les statistiques de la Commission ne détaillent pas les refus par motif. Il est donc impossible de savoir lequel revient le plus souvent en Algérie. Le demandeur peut toutefois former un recours, selon le droit du pays qui a refusé le visa.

Le formulaire doit indiquer les références de ce recours, l’autorité compétente et le délai pour agir. Une copie de la décision doit aussi être remise au demandeur. Conservez-la : elle sera utile en cas de contestation ou de nouvelle demande.

Pourquoi un faible taux de refus ne garantit pas l’obtention d’un visa

Un taux de refus bas ne garantit pas l’obtention d’un visa. Chaque dossier fait l’objet d’un examen individuel, et la demande doit être déposée auprès du pays de destination principale. Il est recommandé de suivre la liste des pièces exigées par le consulat ou son prestataire, afin d’éviter toute confusion.

Le contexte consulaire pèse aussi sur les démarches. La Roumanie a suspendu ses services de visa en Algérie depuis le 25 juin 2026, avant d’annoncer une nouvelle suspension le 7 octobre. En France, une procédure simplifiée s’applique désormais aux médecins d’Alger.

La Commission publie chaque printemps les chiffres de l’année précédente. Les données de 2026 devraient ainsi paraître au printemps 2027. Elles permettront de vérifier si la baisse des refus se confirme pour les demandeurs algériens.

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