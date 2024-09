Visa Schengen pour l’Italie : les Algériens parmi les nationalités africaines les plus recalées

Obtenir un visa Schengen s’avère parfois un parcours du combattant, la complexité des procédures et le taux de refus des demandes freinent les projets de voyages de plusieurs Algériens. L’Italie fait partie des pays qui ont le plus refusé les demandes de visa exprimées par les ressortissants algériens.

Bien que la procédure reste la même pour toutes les nationalités, certains demandeurs ont plus de mal à décrocher le fameux visa Schengen que d’autres. Selon les récentes statistiques, sept nationalités sur dix sont originaires du continent africain.

1.1 million de demandes de visa reçues par l’Italie en 2023

En 2023, l’Italie a reçu plus de 1.1 million de demandes de visa Schengen. Un chiffre qui la place quatrième derrière la France, l’Allemagne et l’Espagne. En revanche, selon les dernières statistiques publiées par le site spécialisé, Visa Schengen Info, les ressortissants africains et asiatiques ont moins de chance de se voir accorder un visa pour l’Italie, ces derniers ont un taux de rejet plus haut que la moyenne de 87.55%.

Par ailleurs, les ressortissants du Bangladesh sont les plus recalés, avec un taux de refus de 59.04%. Sur le podium, se positionnent aussi les Gabonais, les Cingalais et les Ghanéens. En quatrième place arrivent les Dominicains, suivis par les Ivoiriens en 5ᵉ place et les Angolais en 6ᵉ position.

Visa pour l’Italie : les Algériens parmi les nationalités avec le plus haut taux de refus

Ce classement des nationalités africaines ayant reçu le plus de refus de visa se poursuit avec les ressortissants algériens en septième place. En effet, en 2023, ces demandeurs ont enregistré un taux de refus de 39.92 %, soit un total de 10 453 demandes refusées.

Ce classement se poursuit avec les Camerounais (38.66%) en huitième place et les Soudanais (38.63%) en 9ᵉ position de la liste des nationalités africaines les plus recalées par les autorités italiennes.

Pour rappel, récemment, l’ambassade d’Italie à Alger a annoncé une nouvelle facilitation pour les Algériens. Une nouvelle procédure de légalisation des documents de demande de visa Schengen a été mise en place dans les sept centres de VFS Global, répartis à travers le territoire national.

Cette nouvelle initiative permettra de faciliter la démarche de demande de visa pour les ressortissants algériens qui aspirent à voyager dans ce pays et à rapprocher les services consulaires italiens à ces demandeurs.

