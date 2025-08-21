Visa Schengen pour l’Espagne : ces catégories n’ont plus besoin de prendre un rendez-vous

L’Espagne se classe parmi les destinations préférées et les plus prisées des voyageurs algériens. En raison de la forte demande et du nombre limité de rendez-vous pour les visas, BLS International, le prestataire de service, a dû prendre de nouvelles mesures pour mieux gérer le flux des demandes.

Ces ajustements visent à optimiser le processus de dépôt, à réduire les délais d’attente et permettre à un plus grand nombre de demandeurs d’accéder à ces services de visa dans des conditions plus fluides. Dans ce sillage, le centre BLS à Oran a adopté plusieurs mesures ciblant ces demandeurs.

Depuis le 1ᵉʳ août, de nouvelles mesures ont été mises en place pour simplifier le processus de demande de visa. Désormais, certaines catégories peuvent déposer leurs dossiers sans avoir à prendre rendez-vous au préalable.

Dépôt des demandes de visa sans rendez-vous

Cette facilité s’applique en premier lieu aux titulaires d’un visa Schengen de deux ans ou plus, délivré par l’Espagne après le 1ᵉʳ janvier 2022. Les parents et beaux-parents (père ou mère uniquement) de citoyens espagnols résidant en Espagne peuvent également bénéficier de cette procédure.

Pour cela, ils doivent présenter plusieurs documents dont le passeport du citoyen espagnol, un acte de naissance ou familial légalisé et traduit prouvant le lien de parenté, un acte de mariage pour les beaux-parents, une lettre d’invitation de la police espagnole de moins de trois mois, le passeport du demandeur.

Par ailleurs, le personnel universitaire algérien, incluant les enseignants, chercheurs et doctorants, invité pour un séjour de courte durée, est aussi concerné par cette disposition. Ils doivent simplement fournir une lettre d’invitation d’une université espagnole de moins de trois mois, leur attestation de fonction ou certificat d’inscription universitaire de moins de trois mois, et leur passeport.

Il est important de noter que les membres de la famille de ces demandeurs, quant à eux, doivent prendre un rendez-vous via le site de BLS pour le dépôt de leurs dossiers de visa.

Nouveaux critères pour les documents d’état civil

Depuis le 1ᵉʳ août 2025, de nouvelles règles s’appliquent aux documents d’état civil requis pour toute demande de visa, qu’il soit Schengen ou national. Tous les actes (de naissance, mariage, décès, livret de famille…) doivent impérativement être légalisés par le ministère des Affaires étrangères algérien. De plus, si ces documents ne sont pas rédigés en espagnol, une traduction certifiée est désormais obligatoire.

Les procédures de dépôt pour les visas nationaux liés aux études et au regroupement familial ont été également modifiées. Depuis le 20 juillet 2025, toutes les demandes de cette catégorie doivent être déposées exclusivement au centre BLS d’Oran.

Par ailleurs, les rendez-vous pour cette catégorie sont mis en ligne et disponibles chaque jour à 20 heures. Il est important de veiller à ce que le type de rendez-vous corresponde exactement à la nature de la demande, car aucune exception ne sera accordée.

