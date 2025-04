Visa Schengen pour l’Espagne : BLS dévoile de nouvelles modalités de prise de rendez-vous

À l’approche de l’été, l’intérêt pour les visas Schengen espagnols augmente. Pour mieux gérer cet afflux, BLS à Alger, le prestataire responsable de la réception des dossiers de visas, vient de communiquer de nouvelles modalités pour la prise de rendez-vous.

Dans un nouveau communiqué, BLS International revient pour annoncer des changements concernant la prise de rendez-vous pour une catégorie de demandeurs.

BLS International change les modalités de prise de rendez-vous pour les enfants

Le centre de demande de visa pour l’Espagne à Alger informe ses clients d’un changement pour les rendez-vous des enfants de moins de 12 ans. Dans ce sillage, le prestataire distingue deux cas, à savoir :

Si les parents disposent déjà d’un rendez-vous commun pour le dépôt des demandes, leurs enfants de moins de 12 ans pourront déposer leurs demandes le même jour et à la même heure que leurs parents. Et ce, sans qu’il soit nécessaire de prendre un rendez-vous supplémentaire.

Si les parents sont titulaires d’un visa Schengen en cours de validité délivré par le consulat d’Espagne à Alger et qu’ils souhaitent que leurs enfants de moins de 12 ans déposent une demande de visa. Ces derniers doivent prendre un rendez-vous spécifique pour le dépôt des demandes de visa pour leurs enfants.

Une nouvelle catégorie intègre le système de prise de rendez-vous

Par ailleurs, BLS International annonce qu’une nouvelle catégorie, intitulée « Groupe familial », sera activée dans son système de gestion des rendez-vous. Cette catégorie permettra aux parents de programmer la demande de visa de leurs enfants chaque dimanche et mercredi.

En revanche, pour réserver un rendez-vous, le demandeur doit remplir les conditions qui suivent :

Les deux parents doivent être titulaires d’un visa valide d’une durée supérieure à 180 jours ;

Ils doivent présenter une autorisation parentale authentifiée, signée à l’état civil algérien ;

Présenter un livret de famille récent en français ou en espagnol ;

Déposer une lettre explicative précisant le motif de la demande ;

Une photographie récente de l’enfant est requise.

Il est important de préciser que la prise de rendez-vous reste obligatoire pour les enfants âgés de plus de 12 ans.

Du nouveau pour les demandes de visa court séjour

Depuis le 6 avril dernier, BLS International a mis en place un nouveau système de prise de rendez-vous pour les demandes de visa Schengen court séjour vers l’Espagne en Algérie. Ce changement majeur concerne principalement la section Oran-4.

Les membres de famille éloignée (grands-parents, parents, enfants de plus de 21 ans, frères et sœurs, neveux/nièces) de citoyens espagnols/UE devront désormais passer par la plateforme en ligne de BLS International. Pour déposer leur demande, ils devront fournir un dossier complet incluant notamment une lettre d’invitation autorisée par la police espagnole et les documents d’état civil légalisés.

En revanche, les proches directs (conjoints, enfants de moins de 21 ans) de ressortissants espagnols/UE continueront à prendre rendez-vous directement auprès du consulat via email. Une procédure spéciale est mise en place pour le personnel universitaire algérien en déplacement professionnel, qui pourra déposer sa demande sans rendez-vous préalable, sur présentation d’une invitation officielle de l’université espagnole.

Ces nouvelles dispositions visent à optimiser le traitement des demandes de visa tout en maintenant des procédures adaptées aux différentes catégories de demandeurs.

