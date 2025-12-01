Visa Schengen pour l’Espagne : BLS à Alger annonce un report des rendez-vous

Le centre de dépôt des demandes de visa Schengen pour l’Espagne, BLS International, annonce une modification importante concernant son calendrier de rendez-vous et le niveau de service durant la période de fin d’année.

Dans une nouvelle publication, mise en ligne en date du dimanche 30 novembre 2025, le centre chargé de la collecte des dossiers de visa Schengen pour l’Espagne a annoncé le report des rendez-vous prévus pour la fin du mois de décembre 2025.

Les demandeurs concernés par ces modifications sont appelés à prendre en considération les nouveaux horaires avant de se présenter au niveau du centre de BLS à Alger.

BLS International annonce le report des rendez-vous prévus pour le 30 décembre 2025

Le prestataire informe tous les demandeurs de visa pour l’Espagne qui avaient initialement obtenu une réservation pour la date du mardi 30 décembre 2025 que leur rendez-vous est officiellement reporté :

Date initiale du rendez-vous : mardi 30 décembre 2025 ;

mardi 30 décembre 2025 ; Nouvelle date de rendez-vous : mercredi 7 janvier 2026.

Par ailleurs, les demandeurs concernés sont appelés à se présenter au niveau du centre d’Alger à la même heure que celle qui leur avait été initialement assignée, mais à la nouvelle date du 7 janvier 2026.

Même si les dépôts de dossier de visa sont reportés, le centre BLS à Alger maintiendra une présence et assurera un service minimum le 30 décembre 2025. Ce service limité vise à garantir la continuité des opérations essentielles pour les demandeurs, à savoir :

Récupération des passeports : les demandeurs dont le passeport est prêt et a été renvoyé par le consulat pourront venir le récupérer aux heures habituelles ;

les demandeurs dont le passeport est prêt et a été renvoyé par le consulat pourront venir le récupérer aux heures habituelles ; Gestion des recours et suivis spéciaux : le service dédié aux recours ou aux demandes nécessitant un suivi particulier restera opérationnel ;

le service dédié aux recours ou aux demandes nécessitant un suivi particulier restera opérationnel ; Information générale : du personnel sera présent pour répondre aux questions d’ordre général concernant les procédures de visa ou la documentation requise.

Demande de visa pour les enfants de moins de 12 ans

Pour rappel, depuis le mois d’avril 2025, le centre BLS International à Alger a mis à jour la procédure de rendez-vous pour les enfants de moins de 12 ans et a introduit de nouvelles modalités de réservation :

Enfants de 12 ans et plus : la prise de rendez-vous est obligatoire et doit être effectuée selon leur propre catégorie de demande ;

la prise de rendez-vous est obligatoire et doit être effectuée selon leur propre catégorie de demande ; Enfants de moins de 12 ans – Parents déposant ensemble : si les deux parents ont un rendez-vous commun pour le dépôt de leur propre demande de visa, l’enfant de moins de 12 ans peut déposer son dossier le même jour, sans rendez-vous supplémentaire ni besoin de prendre un créneau spécifique.

Le cas d’une demande pour enfant de moins de 12 ans dont les parents sont déjà titulaires d’un visa Schengen est soumis à une procédure spécifique appelée « Family Groupe ». Pour y prétendre, les deux parents doivent posséder un visa Schengen délivré par le Consulat d’Espagne à Alger et celui-ci doit être valide pour une durée minimale de 180 jours restants. Dans cette situation, la prise de rendez-vous « Family Groupe » est obligatoire.

Pour finaliser ce rendez-vous, une documentation est requise : Les parents devront fournir une autorisation parentale authentifiée et signée auprès de l’état civil algérien, une fiche familiale récente (en français ou en espagnol), une lettre explicative justifiant le motif de la demande, et une photo d’identité récente de l’enfant.

