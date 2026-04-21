Visa Schengen pour la Belgique : services consulaires saturés en Algérie, délais fortement rallongés

Vous prévoyez de passer vos vacances d’été en Belgique ? Il va falloir revoir vos plans ou vous armer d’une patience à toute épreuve. Face à un afflux sans précédent, l’ambassade de Belgique en Algérie vient d’annoncer la saturation totale de ses services consulaires. Conséquence directe : même avec un rendez-vous en poche, les délais de traitement explosent, rendant tout projet de voyage estival presque irréaliste pour les retardataires.

En effet, l’ambassade de Belgique en Algérie alerte sur l’engorgement de ses services consulaires dans un communiqué diffusé ce mardi 21 avril. Même pour ceux qui ont réussi à obtenir un créneau, le traitement des dossiers de visa Schengen subira des retards significatifs.

Compte tenu de la saturation des services consulaires belges en Algérie, le traitement des demandes de visa Schengen pour les usagers ayant obtenu un créneau connaîtra des délais supérieurs à la normale.

L’ambassade de la Belgique annonce atteindre sa capacité maximale de traitement des dossiers de visa

Dans une démarche qu’elle qualifie de « souci de transparence », l’ambassade a déclaré avoir atteint le plafond de ses capacités de traitement des visas. Cette situation constitue un précédent inédit pour une représentation de l’espace Schengen en Algérie.

Si l’institution ne ferme pas ses portes aux nouvelles procédures, elle indique toutefois que les dossiers déjà en cours de traitement passeront avant les autres. Il faut en déduire qu’un projet de séjour estival en Belgique est désormais irréaliste pour quiconque n’a pas encore entamé ses démarches.

Par ailleurs, il est précisé que la disponibilité des rendez-vous pour les motifs touristiques est particulièrement restreinte, les demandeurs de visa Schengen C étant les premiers touchés par cette pénurie de créneaux : « Pour toutes les catégories de visas, des créneaux de rendez-vous sont encore disponibles. Le délai d’attente pour un rendez-vous est plus long (de 1 à 2 mois). Pour le tourisme en particulier, la disponibilité demeure très limitée », explique l’ambassade.

Vers le renforcement des capacités consulaires de la Belgique en Algérie

L’ambassade prévoit une montée en puissance de ses capacités de traitement des dossiers de visa à court terme. Selon ses prévisions, ce dispositif ne devrait toutefois atteindre son efficacité maximale qu’au début de l’automne prochain.

L’objectif de l’ambassade est de revenir à une situation normale, afin de garantir aux demandeurs des temps d’attente conformes aux standards réglementaires. Il faut néanmoins tenir compte d’un temps supplémentaire : aux délais habituels s’ajoutera la période de traitement spécifique à l’Office des étrangers, si ce dernier doit être consulté pour avis.

Pour rappel, la Belgique et l’Algérie ont récemment conclu deux accords migratoires sans précédent. Le premier simplifie les procédures d’expulsion des ressortissants algériens en situation irrégulière, alors que le second instaure une dispense de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service.

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