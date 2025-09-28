Visa Schengen pour la Belgique : ce qui change pour les demandeurs algériens dès ce dimanche

L’ambassade de la Belgique à Alger a annoncé un changement important au profit des demandeurs de visa algériens. Le centre de traitement des demandes de visa, TLSContact, ouvre les portes de son nouveau centre ce dimanche 28 septembre 2025 à Alger.

Ce changement est présenté comme un avantage pour les demandeurs de visa Schengen pour la Belgique et aura un impact sur l’accès aux services à ceux qui souhaitent voyager dans ce pays européen.

L’ambassade de Belgique en Algérie a précisé dans un communiqué que le déménagement annoncé concerne son partenaire d’externalisation, TLSContact. En effet, le centre de traitement des demandes de visa va changer d’adresse et sera transféré vers de nouveaux locaux. Ce nouveau centre sera opérationnel à partir de ce dimanche 28 septembre 2025.

TLSContact à Alger déménage, voici sa nouvelle adresse

L’ambassade de Belgique en Algérie a officialisé la nouvelle adresse du centre de dépôt des demandes de visa Schengen géré par TLSContact. Désormais, les demandeurs de visa devront se rendre au 71, rue Mohamed Belkacemi, à El Madania, Alger.

Ce nouveau site sera l’unique point de service pour le dépôt des dossiers de visa, et ce, à partir de ce dimanche 28 septembre 2025.

« L’Ambassade de Belgique en Algérie 🇩🇿 porte à la connaissance de l’ensemble des demandeurs de visa que son partenaire d’externalisation, TLSContact, procédera au déménagement de son centre d’applications visa. À compter du dimanche 28 septembre 2025, le centre sera opérationnel à la nouvelle adresse suivante : 71, rue mohamed belkacemi, el madania – Alger« , lit-on sur le communiqué de l’ambassade belge.

Ce que les Algériens doivent savoir sur le nouveau système d’entrée en Europe

À partir d’octobre 2025, les voyageurs algériens devront s’adapter à une nouvelle réalité lors de leurs déplacements dans l’espace Schengen. Le système européen d’entrée et de sortie (EES) remplacera définitivement le traditionnel tampon sur les passeports.

Ce système numérique collectera automatiquement les données personnelles des voyageurs, incluant les informations biométriques (photo et empreintes digitales), ainsi que les détails du voyage. L’objectif principal est de mieux contrôler la durée des séjours, limitée à 90 jours sur 180.

La mise en œuvre se fera progressivement entre octobre 2025 et avril 2026. Bien que l’EES soit gratuit, une nouvelle autorisation électronique payante (ETIAS) sera introduite fin 2026, coûtant environ 20€ par personne, avec des exemptions pour certaines catégories de voyageurs.

Les voyageurs doivent s’attendre à des délais d’attente plus longs pendant la période d’adaptation, particulièrement dans les grands aéroports. Des solutions comme le pré-enregistrement en ligne sont envisagées pour fluidifier le processus. Important à noter : tout refus de fournir ses données biométriques entraînera un refus d’entrée dans l’espace Schengen.

