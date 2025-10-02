Visa Schengen : où votre demande a le plus de chances d’être acceptée fin 2025

Que son voyage est prévu pour fin 2025 ou début 2026, savoir où déposer sa demande de visa Schengen pour maximiser ses chances, peut épargner le voyageur du temps, de l’argent et de la frustration. Voici la liste des pays où sa demande de visa a le plus de chances d’être acceptée.

Les dernières statistiques de l’Union européenne révèlent que l’Algérie figure régulièrement dans le Top 3 des pays qui essuient le plus grand nombre de refus et le taux de refus le plus élevé parmi les pays qui déposent un volume important de demandes. D’où l’importance de connaître les pays avec les taux d’acceptation les plus élevés.

Même si les données 2025 ne sont pas encore publiées, les statistiques de 2024 sont très révélatrices. Le site spécialisé Visa Schengen Info a dressé une liste des dix pays où il est plus facile d’obtenir un visa Schengen.

Top 10 des pays où il est plus facile d’obtenir un visa Schengen

Vous souhaitez connaître le pays le plus « facile » pour obtenir un visa Schengen ? Les données de l’année dernière révèlent des écarts majeurs. Alors que le taux d’approbation global ne s’élevait qu’à 52.2%, plusieurs pays ont approuvé un pourcentage de demandes bien supérieur.

Ces pays, classés selon le taux d’approbation, sont ceux qui offrent la meilleure probabilité de succès pour les demandes de visa Schengen : l’Islande (91,25 %), suivie par la Slovaquie (89,25 %), l’Italie (88,72 %), la Roumanie (88,36 %), et la Suisse (88,12 %), la Hongrie (87,23 %), la Norvège (87,20 %), la Grèce (85,86 %), l’Autriche (85,78 %) et le Luxembourg (85,65 %).

Pourtant, l’Italie, l’Islande, la Lettonie, la Slovaquie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, l’Autriche, l’Allemagne et la Suisse sont les dix pays qui, en 2023, ont affiché les taux d’approbation de visas Schengen les plus élevés. Cela signifie que ces pays étaient les plus enclins à valider les dossiers et à faire confiance aux intensions de voyage des demandeurs.

Ces pays qui ont chuté du classement des destinations les plus accueillantes

L’analyse des données 2024 révèle que les tendances d’approbation des demandes de visa Schengen ne sont pas stables : plusieurs pays, qui figuraient parmi les pays les plus accueillants en 2023, ont vu leur position se dégrader en 2024.

C’est notamment le cas de l’Allemagne, de la Lettonie, de la Pologne et de la Lituanie, qui sont toutes sorties du top 10 des pays accordant le plus facilement des visas.

Plusieurs facteurs pourraient avoir contribué à cette sévérité accrue, notamment : une hausse soudaine des demandes, l’adoption de politiques d’octroi de visas plus strictes, ou des changements internes au sein du personnel consulaire.

