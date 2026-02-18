Visa Schengen longue durée : l’Union européenne veut dépasser la limite des 5 ans

La Commission européenne a récemment dévoilé sa stratégie en matière de visas. Ce plan de modernisation de l’espace Schengen prévoit notamment l’allongement de la durée de validité des visas à entrées multiples au-delà de cinq ans pour les voyageurs présentant des garanties de fiabilité.

Pour concilier attractivité économique et sécurité, l’UE souhaite faciliter l’accès aux voyageurs fréquents (hommes d’affaires, chercheurs, artistes).

Pour ce faire, Bruxelles étudie différentes options pour dépasser le plafond des cinq ans de validité, que ce soit par l’allongement des visas existants, leur renouvellement périodique ou la mise en place d’un tout nouveau cadre pour les séjours de très longue durée.

🟢 À LIRE AUSSI : Visa long séjour pour l’Espagne : nouvelle procédure simplifiée au Consulat d’Oran



L’UE veut lancer un nouveau visa Schengen à entrées multiples

Ce projet d’extension de la validité des visas à entrées multiples au-delà de cinq ans s’adresse prioritairement aux demandeurs dits « de bonne foi ». Ces voyageurs doivent justifier d’un historique de visas irréprochable et ne représenter aucune menace en matière de sécurité ou de risque migratoire.

En ciblant les profils aux antécédents irréprochables, l’UE souhaite transformer la gestion des visas en un outil de récompense. Cette approche vise un triple objectif : simplifier les démarches pour les voyageurs fiables, désengorger les services administratifs et renforcer l’attractivité économique de l’espace Schengen.

Par ailleurs, le communiqué de la Commission européenne rappelle que le tourisme est un pilier de l’économie européenne, représentant environ 10 % du PIB, 23 millions d’emplois et 515 milliards d’euros de recettes en 2024. Cette stratégie de facilitation s’accompagne d’une transformation technologique majeure : la dématérialisation totale des démarches. À terme, les demandes se feront exclusivement en ligne et les visas numériques sécurisés remplaceront les vignettes papier actuelles.

L’ETIAS bientôt opérationnel

En complément, l’Union européenne déploiera en 2026 le système européen d’information et d’autorisation de voyage (ETIAS). Ce nouveau dispositif vise à optimiser les contrôles de sécurité en amont du voyage, garantissant un passage plus fluide aux frontières pour les voyageurs.

L’Union européenne souligne que la simplification des démarches reste indissociable d’une sécurité rigoureuse. Cette exigence s’appuiera sur une meilleure interconnexion des bases de données de l’UE, ainsi que sur l’utilisation avancée de la biométrie et de l’intelligence artificielle pour le filtrage des voyageurs.

Le cadre juridique de ces visas Schengen à validité étendue sera détaillé lors de la révision du Code communautaire des visas prévue en 2026. Ce dispositif est conçu comme un instrument stratégique visant à réaffirmer la place de l’Europe parmi les destinations mondiales les plus attractives.

🟢 À LIRE AUSSI : Voyager plus facilement en 2026 ? Le passeport algérien s’offre un bond dans l’indice Henley

