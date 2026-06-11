Visa Schengen : l’Espagne serre la vis, voici la somme à justifier pour voyager en 2026

Attention si vous voyagez en Espagne avec un visa Schengen : Madrid serre la vis aux frontières. En vertu de la législation espagnole, la hausse du salaire minimum national entraîne automatiquement celle des ressources financières exigées des touristes étrangers. Quel est le budget minimum quotidien à justifier en 2026 et que risquez-vous en cas de contrôle ? Voici ce qu’il faut savoir avant de boucler ses valises.

C’est le rush des vacances d’été 2026, mais attention à ne pas négliger les règles du jeu. Pour les voyageurs à destination de l’Espagne, y compris les Algériens, l’accès au territoire ibérique est désormais soumis à des conditions d’entrée strictes, qu’il vaut mieux anticiper.

En effet, aux frontières espagnoles, le visa Schengen ne suffit plus. Les douaniers sont désormais habilités à exiger des voyageurs hors Union européenne la preuve écrite qu’ils disposent de ressources financières suffisantes pour couvrir l’intégralité de leur séjour.

L’Espagne exige désormais de justifier d’un minimum de 122 euros par personne et par jour

Ce coup de vis fait suite à une note officielle de la police nationale espagnole. L’avertissement est d’ailleurs loin d’être théorique : plusieurs voyageurs ont été déjà refoulés dès leur arrivée dans le pays, faute de pouvoir présenter les justificatifs financiers requis.

Concrètement, le barème fixé pour 2026 impose aux touristes de disposer d’au moins 122 euros par jour et par personne (environ 150 dollars). Attention toutefois à la règle du forfait minimum : si votre séjour atteint ou dépasse 9 jours, il faudra obligatoirement présenter un montant minimal de 1 099 euros (environ 1 300 dollars).

Désormais appliquées avec zéro tolérance, ces exigences financières s’imposent à tous les voyageurs. Que vous débarquiez dans un port ou un aéroport espagnol pour des vacances ou un court séjour, vous êtes susceptible d’être contrôlé.

Ce que risquent les voyageurs

Cette mise à jour fait suite à la décision du gouvernement espagnol, en février dernier, de porter le salaire minimum à 1 221 euros par mois. En effet, la législation espagnole lie automatiquement le niveau des salaires nationaux au montant minimum exigé des touristes étrangers.

Pour prouver leur solvabilité, les voyageurs peuvent présenter de l’argent liquide, des cartes de crédit ou des chèques certifiés. Toutefois, la procédure reste à la discrétion des agents de la police des frontières, qui disposent du pouvoir légal de refouler tout voyageur incapable de justifier de ses ressources, de présenter une attestation d’hébergement ou un billet de retour.

Faute de justificatifs, la sanction est immédiate : expulsion par le premier vol et signalement dans la nouvelle base de données européenne EES. De quoi bloquer durablement vos prochaines demandes de visa. Certes, la police des frontières applique cette mesure de manière aléatoire, mais cette absence de systématicité signifie surtout qu’aucun voyageur n’est à l’abri d’un contrôle surprise.

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