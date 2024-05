Visa Schengen : les Algériens parmi les demandeurs les plus recalés en 2023/2024

Le dernier rapport du site SchengenVisaInfo révèle des statistiques préoccupantes concernant les demandes de visa Schengen émanant de nombreux pays africains. En 2023, une majorité des pays ayant un taux de refus élevé se trouvent sur le continent africain, et l’Algérie figure parmi les plus touchés. Environ 30 % des demandes algériennes ont été rejetées, une situation qui souligne les difficultés rencontrées par les demandeurs.

Les demandes de visa Schengen : un parcours semé d’embûches pour les Algériens

La France, en particulier, a enregistré un nombre important de refus pour les Algériens. Sur les quelque 185 000 demandes de visa Schengen soumises par les Algériens, plus de 93 000 ont été refusées. Les consulats français en Algérie affichent des taux de refus significatifs : à Alger, le taux de rejet est de 31 %, à Annaba, il atteint 37,80 %, et à Oran, 35,20 %. En détail, sur 152 414 demandes déposées à Alger, 47 722 ont été refusées ; à Oran, 25 514 des 73 215 demandes ont été rejetées ; et à Annaba, 19 915 des 53 379 demandes ont été refusées.

En 2023, les pays Schengen ont reçu un total de 353 273 demandes de visa de la part des Algériens. Parmi celles-ci, 198 093 ont été approuvées, tandis que 106 815 ont été rejetées, ce qui représente un taux de refus global de 30,23 %. Ces chiffres mettent en lumière les défis persistants pour les demandeurs de visa algériens.

Quels sont les pays avec les taux de refus de visas Schengen les plus élevés ?

En 2023, près de 16 % des 10,3 millions de demandes de visa Schengen ont été rejetées. Les données révèlent ainsi une disparité notable dans l’acceptation des demandes, affectant particulièrement les ressortissants des pays africains et asiatiques. Parmi les dix nationalités les plus refusées, six sont africaines et trois asiatiques, illustrant les défis disproportionnés auxquels ces demandeurs sont confrontés.

Les statistiques du rapport montrent que les Comores sont le pays avec le taux de refus le plus élevé, atteignant 61,30 %. Sur 3 767 demandes émanant des Comores, 2 177 ont été refusées, soulignant une tendance alarmante. D’autres pays comme la Grèce (56,4 % de refus), la Guinée-Bissau (51 %), le Pakistan (49,6 %) mais aussi le Ghana (47,5 %) suivent également avec des taux de refus élevés.