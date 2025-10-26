Visa Schengen: les Algériens dans le top 10 mondial avec plus d’un demi-million de demandes en 2024

En 2024, les demandes de visa Schengen ont connu une augmentation significative de 13.4 %, atteignant plus de 11.7 millions, contre 10.3 millions en 2023. La Chine est restée le principal pays d’origine, tandis que l’Algérie arrive au sixième rang des nationalités les plus demandeuses du visa Schengen.

Les dix premiers pays demandeurs ont déposé à eux seuls plus de 7.3 millions de dossiers, représentant 62.4 % du total des demandes formulées.

Bien que le nombre total des demandes de visas Schengen ait globalement augmenté en 2024, des variations notables ont été observées par pays. Les ressortissants du Maroc et de la Thaïlande ont soumis moins de demandes l’an dernier, contrastant avec l’intérêt croissant exprimé par d’autres nationalités.

🟢 À LIRE AUSSI : Refus de visas aux Algériens : la colère monte chez les chefs d’entreprise espagnols



Les ressortissants de ces dix pays ont déposé le plus de demandes de visa en 2024

L’année 2024 a été marquée par une forte demande de visa Schengen, avec une augmentation notable dans la plupart des pays listés. La France est la destination privilégiée pour quatre des dix pays de ce top :

Chine : 1,7 million de demandes (+59,2 % par rapport à 2023), soit la plus forte hausse. Destination principale : France (458 018 demandes).

Turquie : 1,1 million de demandes (+11,1 % par rapport à 2023). Destination principale : Grèce (296 377 demandes).

Inde : 1,18 million de demandes (+14,6 % par rapport à 2023). Destination principale : Suisse (217 373 demandes).

Maroc : 606 800 demandes (+2,6 % par rapport à 2023). Destination principale : France (282 153 demandes), malgré une baisse de 8,9 % des demandes pour cette destination par rapport à 2023.

Russie : 606 594 demandes (environ +2,5 % par rapport à 2023). Destination principale : Italie (161 401 demandes).

Algérie : 544 634 demandes (+14,8 % par rapport à 2023). Destination principale : France (352 295 demandes), enregistrant une forte augmentation des demandes pour cette destination par rapport à 2023.

(+14,8 % par rapport à 2023). Destination principale : France (352 295 demandes), enregistrant une forte augmentation des demandes pour cette destination par rapport à 2023. Arabie Saoudite : 505 455 demandes. Destination principale : France (37,8 % du total des demandes).

Royaume-Uni (Résidents étrangers) : 470 569 demandes (+5,74 % par rapport à 2023). Destination principale : France (132 469 demandes).

Thaïlande : 265 243 demandes (-1,9 % par rapport à 2023), l’un des rares pays à avoir vu une diminution . Destination principale : Allemagne (39 497 demandes).

. Destination principale : Allemagne (39 497 demandes). Émirats arabes unis (Résidents étrangers) : 260 229 demandes. Destination principale : Allemagne (12,6 % du total des demandes).

L’Algérie parmi les pays à l’origine du plus grand nombre de demandes de visas Schengen

En 2024, les Algériens ont manifesté un intérêt accru pour les voyages dans l’espace Schengen, déposant un total de 544 634 demandes de visa. Ce volume représente une augmentation significative de 14.8 % par rapport à 2023, où 474 032 dossiers avaient été soumis. Cette forte croissance illustre une reprise et une intensification de la demande de mobilité des citoyens algériens vers l’Europe.

La France demeure de loin la destination privilégiée. Sur l’ensemble des demandes faites par les Algériens en 2024, 352 295 étaient spécifiquement destinées aux consulats français. Cette tendance est en hausse : en 2023, la France avait reçu 279 005 demandes algériennes.

Ce qui signifie qu’en 2024, le pourcentage de demandes de visas français a augmenté pour atteindre 26.2 % du total des visas demandés par les Algériens.

🟢 À LIRE AUSSI : Rendez-vous visa pour la France : Capago annonce des changements dès le 1er novembre

