Visa Schengen : la France renforce ses règles pour les pays magrébins

La question de l’immigration en France est au cœur des débats, notamment suite à la récente déclaration du premier ministre, Michel Barnier. Lors d’une conférence de presse, ce dernier annonce des mesures visant à durcir les règles d’octroi des visas Schengen pour les pays qui empêchent le retour de leurs citoyens résidant illégalement en France.

Bien que le premier ministre n’ait pas mentionné les pays concernés, selon les conjectures, les pays magrébins, dont l’Algérie, semblent être ciblés.

En effet, cette démarche s’inscrit dans l’initiative de l’État français qui vise à rétablir un contrôle accru sur sa politique migratoire.

Immigration : des conditions de visa plus strictes en vue ?

Durcir les règles de visa Schengen est, selon le premier ministre français, nécessaire pour gérer les flux migratoires. Il affirme alors que la France n’a plus suffisamment de contrôle sur sa politique d’immigration.

En effet, une décision similaire a déjà été prise en 2021, visant à réduire le nombre de visas Schengen délivrés aux ressortissants algériens, marocains et tunisiens.

De plus, les statistiques démontrent que le nombre de visas accordés aux algériens et aux marocains a baissé de 50 %, et de 30 % aux tunisiens.

Selon la déclaration de Michel Barnier, les prochaines mesures ont pour objectif d’établir un cadre encore plus strict autour de l’immigration en France. Notamment vis-à-vis des ressortissants qui se trouvent en situation irrégulière.

La France fait front contre l’immigration illégale

La décision du premier ministre pourrait s’inscrire dans un contexte sécuritaire. En effet, cette déclaration intervient après un événement tragique qui a secoué les médias en France, impliquant un ressortissant magrébin sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Les autorités françaises invoquent alors des préoccupations sécuritaires. À ce titre, Michel Barnier a souligné la nécessité de faciliter la prolongation dérogatoire de la détention des migrants en situation illégale.

Toutefois, cette décision pourrait compromettre les engagements diplomatiques du gouvernement français envers les pays magrébins, en particulier l’Algérie.

En somme, les récentes déclarations du premier ministre français, Michel Barnier, mettent en lumière une volonté de renforcer les exigences relatives aux visas Schengen.