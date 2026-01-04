Visa Schengen France : Capago Algérie met en garde contre une vague d’arnaques

La demande de visas Schengen pour la France reste très élevée en Algérie, et cette situation attire malheureusement de nombreux escrocs. Face à la prolifération des tentatives de fraude, Capago Algérie, prestataire officiel chargé de la collecte des demandes de visa pour les consulats français, a publié une nouvelle mise en garde ce dimanche 4 janvier. Son objectif est de protéger les demandeurs algériens contre des pratiques trompeuses qui se multiplient, notamment sur les réseaux sociaux.

De faux intermédiaires profitent de la forte demande

Ces derniers mois, de nombreuses pages et sites frauduleux ont fait leur apparition en ligne. Ils prétendent proposer des rendez-vous rapides, un accès prioritaire ou encore des créneaux garantis pour le dépôt des demandes de visa Schengen, en échange de sommes parfois élevées.

Pour gagner la confiance des victimes, certains escrocs vont jusqu’à imiter l’identité visuelle de Capago, en reproduisant son logo, ses couleurs ou une adresse web très proche de celle du site officiel. Une stratégie qui piège surtout les demandeurs pressés ou mal informés.

🟢 À LIRE AUSSI : Escroquerie en ligne et faux concours, attention aux arnaques ! Algérie Poste avertit ses usagers

Capago Algérie, seul prestataire officiel pour les visas France

Dans son communiqué, Capago Algérie rappelle un point essentiel : il est le seul prestataire habilité par les consulats de France à attribuer les rendez-vous et à collecter les dossiers de visa Schengen en Algérie.

Tous les autres sites ou intermédiaires qui promettent ce type de service sont donc frauduleux.

« De fausses pages continuent de tromper les demandeurs de visa. Certaines imitent le site officiel de Capago, d’autres promettent des rendez-vous rapides contre paiement », avertit le centre.

🟢 À LIRE AUSSI : Ce pays met fin au visa à l’arrivée pour les Algériens

Conseils pour éviter les arnaques

Capago Algérie invite les demandeurs à adopter des réflexes simples avant toute démarche.

Premier point à vérifier : l’adresse du site.

Une seule URL est officielle : fr-dz.capago.eu.

Les sites frauduleux utilisent souvent des noms proches, avec des ajouts suspects comme des chiffres, des tirets ou des fautes d’orthographe, par exemple capago.dz.

Autre signal d’alerte majeur : la demande de paiement pour un rendez-vous. Capago est formel : la prise de rendez-vous est toujours gratuite. Toute plateforme qui exige un versement pour obtenir un créneau doit être considérée comme une arnaque.

Que faire en cas de doute ?

En cas de suspicion ou de question, Capago Algérie recommande de contacter directement ses services via les canaux officiels :

📞 09 82 300 200

📧 infofrance-dz@capago.eu

Dans un contexte de forte demande, la vigilance reste la meilleure protection. Les autorités rappellent que la patience et le respect des procédures officielles demeurent les seules voies sûres pour déposer une demande de visa Schengen pour la France.

🟢 À LIRE AUSSI : Renouvellement du passeport algérien à distance : ce qui est possible… et ce qui ne l’est pas