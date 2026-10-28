Visa Schengen pour l’Espagne : le détail à vérifier avant de déposer votre dossier

Un dossier solide ne suffit plus : une simple incohérence documentaire peut immédiatement compromettre l’obtention de votre visa Schengen pour l’Espagne, même avec une situation professionnelle stable et des réservations en règle. Une récente décision de la justice espagnole vient d’en apporter la preuve. Découvrez les détails de cette affaire.

Le 2 octobre 2026, le Tribunal supérieur de justice de Madrid a validé le refus d’un visa Schengen de court séjour opposé à un ressortissant bolivien. Selon des informations rapportées le 26 octobre par Infomigrante, le demandeur sollicitait ce titre pour accompagner son frère mineur auprès de leur mère, établie légalement en Espagne.

L’affaire prend sa source en 2025, lorsqu’un demandeur né en 1994 sollicite un visa pour un voyage prévu du 21 mai au 4 juin. Problème : la lettre d’invitation jointe à son dossier mentionnait des dates d’hébergement bien différentes, s’étalant du 30 avril au 16 mai 2025. Cette contradiction majeure a pesé lourd dans la décision de la justice espagnole, le document ne garantissant aucun logement pour la période réelle du séjour.

Pourtant, le dossier semblait solide : le demandeur bolivien avait réuni l’ensemble des pièces requises, incluant des justificatifs professionnels, ses fiches de paie, des certificats de scolarité, ses réservations de vol aller-retour et une assurance voyage complète. Mais ces éléments de garanties personnelles et financières n’ont pas pesé lourd face au défaut de justificatif d’hébergement pour la période exacte du séjour.

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Visa Schengen : des garanties financières jugées insuffisantes

L’incohérence des dates sur la lettre d’invitation n’était pas le seul obstacle. Les autorités espagnoles ont relevé un second motif déterminant : le demandeur n’a pas réussi à prouver qu’il disposait de ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins durant tout son séjour.

Côté finances, le demandeur affichait un solde bancaire de 20 880,88 bolivianos, soit environ 1 496,15 euros selon les taux retenus par le tribunal. Un montant jugé trop faible : pour ce séjour de 14 jours, les juges imposaient un minimum de 118 euros par jour (soit 1 652 euros au total), auxquels venaient s’ajouter environ 1 200 euros de frais de transport.

Le demandeur avait également présenté des justificatifs attestant qu’il travaillait depuis janvier 2023 et qu’il conservait des attaches professionnelles, universitaires et résidentielles en Bolivie. Toutefois, ces éléments n’ont pas suffi à justifier l’octroi du visa.

Le tribunal tranche en faveur du regroupement familial du cadet

L’affaire comportait toutefois un second volet aux enjeux bien différents : celui du frère cadet. Ce dernier sollicitait un visa pour rejoindre sa mère installée en Espagne via le regroupement familial, tout en nécessitant une prise en charge médicale. Bien que l’ambassade d’Espagne à La Paz ait d’abord rejeté son dossier — doutant de la preuve du lien de parenté et des autorisations de voyage —, l’issue s’est avérée différente.

Lors de la procédure, les autorités consulaires ont finalement fait marche arrière en admettant le manque de fondement de leur décision. Le tribunal a donc annulé le rejet initial et confirmé le droit du mineur au regroupement familial. En revanche, la justice s’est montrée inflexible pour le frère aîné : son refus de visa Schengen de court séjour a été définitivement maintenu.

Cette affaire illustre parfaitement la rigueur imposée par les services consulaires. Le ministère espagnol de l’Intérieur rappelle d’ailleurs que les dates figurant sur une lettre d’invitation doivent être en parfaite harmonie avec le calendrier global du séjour. Au-delà de l’hébergement, tout demandeur de visa Schengen doit apporter des garanties financières proportionnelles à la durée du voyage, définir clairement son motif de séjour et fournir des preuves tangibles de son intention de regagner son pays avant l’échéance du visa.

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