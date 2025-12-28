Visa Schengen Espagne : ce qui change pour les Algériens à partir de janvier 2026

Les règles encadrant les demandes de visa Schengen pour l’Espagne vont connaître un changement notable à compter du 1er janvier 2026, notamment pour les ressortissants algériens. Le centre BLS International, chargé de la collecte des dossiers de visa pour le compte des autorités espagnoles, a communiqué une nouvelle classification des demandeurs, désormais répartis en quatre catégories distinctes, en fonction de leur historique de visas.

Nouvelles catégories de demandeurs

Selon les nouvelles dispositions, les demandeurs algériens seront classés comme suit :

ALG1 : cette catégorie concerne les personnes n’ayant jamais obtenu de visa Schengen, ou celles ayant bénéficié d’un visa Schengen délivré par l’Espagne avant le 1 er janvier 2021.

Impact sur les demandes de visa

Cette classification vise à mieux organiser le traitement des demandes et à adapter les procédures en fonction du profil et de l’historique migratoire de chaque demandeur. Bien que les détails pratiques liés à chaque catégorie n’aient pas encore été entièrement précisés, cette nouvelle organisation pourrait influencer les conditions de dépôt, la durée des visas accordés ou encore les exigences documentaires. Les demandeurs sont ainsi appelés à bien identifier leur catégorie avant toute prise de rendez-vous ou dépôt de dossier à partir de janvier 2026.

Modifications des rendez-vous et service réduit

Par ailleurs, le centre BLS International d’Alger a publié une note importante à l’attention des demandeurs ayant un rendez-vous fixé au 30 décembre 2025. Selon le communiqué, toutes les réservations prévues à cette date sont automatiquement reportées au 7 janvier 2026.

Durant la journée du 30 décembre, le centre assurera uniquement un service minimum, comprenant :

la récupération des passeports,

la gestion des recours,

la fourniture d’informations générales.

Pour toute demande complémentaire, BLS International invite les usagers à contacter son centre d’appel au 021 99 40 60 ou à écrire à l’adresse électronique suivante : info.alger@blshelpline.com.

Ces annonces interviennent dans un contexte de forte demande de visas Schengen de la part des Algériens et soulignent l’importance de suivre attentivement les mises à jour officielles afin d’éviter tout désagrément administratif.

