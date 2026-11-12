Visa Schengen : toutes les demandes bientôt en ligne, ce qui va changer d’ici 2030

Vers une révolution numérique pour voyager en Europe : d’ici 2030, obtenir un visa Schengen se fera entièrement en ligne. Selon les dernières annonces de la Commission européenne, une plateforme unique et dématérialisée centralisera bientôt toutes les demandes, promettant des démarches plus rapides et simplifiées pour les voyageurs du monde entier.

Actuellement en phase de développement, le système n’a toujours pas de calendrier de lancement officiel, trois ans après l’adoption du règlement européen en novembre 2023.

De plus, l’ouverture de la plateforme ne marquera pas la fin immédiate du papier : chaque État membre de l’espace Schengen disposera d’une période de transition pouvant aller jusqu’à sept ans. Les dossiers physiques pourraient donc rester nécessaires pour certains voyageurs bien avancés dans les années 2030.

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Plateforme de visa Schengen en ligne : où en est le projet européen ?

C’est à l’automne 2023 que le cadre légal s’est concrétisé : après le feu vert définitif du Conseil de l’UE le 13 novembre, le texte fondateur a été officiellement publié le 7 décembre. Pour compléter le dispositif, un deuxième règlement a modifié les normes européennes afin de remplacer la traditionnelle vignette papier par un visa numérique.

L’adoption des textes législatifs n’était toutefois que la première étape. Baptisée EU VAP (EU Visa Application Platform), la future plateforme de demande de visa de l’UE doit encore être bâtie de toutes pièces, et le règlement n’entrera en vigueur qu’à la date fixée par la Commission une fois l’outil opérationnel. Conformément à l’article 7 du règlement 2023/2667, ce feu vert reste suspendu à deux conditions strictes : l’adoption des actes délégués et d’exécution nécessaires, ainsi que la validation de tests techniques complets par l’agence européenne eu-LISA.

Si la Commission européenne mise sur une mise en service « aux alentours de 2030 » — un horizon tributaire du déploiement des autres systèmes informatiques aux frontières de l’UE — l’agence eu-LISA affiche, de son côté, des ambitions plus rapides. Dans son document de programmation unique 2026-2028, adopté par son conseil d’administration le 31 juillet 2026, l’agence indique que la plateforme est « en développement » et vise une mise en service dès 2028. Elle précise avoir obtenu des renforts humains pour lancer les travaux dès 2026 et assurer la maintenance du système à partir de 2028.

Côté finances, une enveloppe commune au Système d’information sur les visas (VIS) et à cette nouvelle plateforme prévoit un budget de 16,6 millions d’euros en 2026, qui grimpera à 34,9 millions d’euros en 2028, rapporte le site spécialisé Schengen Visa Info.

Qu’est-ce qui va changer pour les demandeurs de visa ?

Toutes les démarches seront centralisées sur un portail ou une application unique de l’UE, quelle que soit la destination Schengen choisie. Les voyageurs y créeront un compte pour remplir un formulaire similaire à l’actuel (identité, motif du séjour, hébergement, finances) et téléverser leurs justificatifs numérisés, dont une copie de leur passeport. Par ailleurs, la plateforme identifiera ensuite automatiquement l’État membre compétent selon la durée du séjour ou le point d’entrée, limitant ainsi les erreurs d’orientation, bien que les consulats conservent la validation finale et qu’un transfert reste possible selon l’objet principal du voyage.

Le règlement des frais de visa s’effectuera directement via un module de paiement sécurisé intégré à la plateforme, le paiement physique devenant l’exception en cas d’impossibilité technique. Cette dématérialisation ne modifie pas la grille tarifaire en vigueur depuis juin 2024 : le visa standard reste fixé à 90 € pour les adultes et à 45 € pour les enfants de 6 à 11 ans.

Pour la majorité des demandeurs habituels, la procédure se fera entièrement à distance, mais certains cas exigeront toujours un déplacement en consulat ou chez un prestataire externe : une première demande avec le passeport présenté, l’obtention d’un nouveau document de voyage ou l’absence d’empreintes digitales enregistrées depuis moins de 59 mois. Les centres de visas ne disparaîtront donc pas et continueront de collaborer avec la plateforme pour la collecte biométrique, même si l’évolution de leur rôle et de leurs frais de service demeure à préciser.

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Enfin, la traditionnelle vignette papier laissera place à un visa numérique enregistré dans le Système d’information sur les visas (VIS) et matérialisé par un code-barres cryptographique, évitant d’avoir à déposer son passeport pour impression. Cette transition sera toutefois progressive : l’autocollant physique restera utilisé durant la période transitoire par les États membres qui n’auront pas encore basculé vers la plateforme.

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