Visa Schengen, démarche, refus : le consulat de France à Alger explique

Pour pouvoir voyager en Europe, quel que soit le motif de ce déplacement, les ressortissants algériens doivent d’abord obtenir le visa Schengen qui assure leur entrée en Europe. Cependant, parfois, le processus d’obtention de ce document peut s’avérer difficile et les demandeurs de visas encaissent un refus.

Dans ce sillage, dans une nouvelle vidéo mise en ligne par l’ambassade de France en Algérie, le consul général de France à Alger, en l’occurrence Bruno Clerc, revient sur ce sujet et explique comment être sûr que le dossier de visa a été transmis au consulat.

« Le consulat est le seul décisionnaire », Bruno Clerc

En effet, dans une série de 10 vidéos, publiées par l’ambassade de France, Bruno Clerc répond sur les questions les plus posées au sujet des visas Schengen. Dans une séquence d’une minute, il répond à la question : comment être sûr que le dossier de visa a été transmis au consulat ?

Le consul général de France explique d’abord que les prestataires, notamment TLSContact et VFS Global, transmettent, systématiquement, tous les dossiers, sans exception. Ces dossiers seront par la suite traités de plus près par les services consulaires, qui restent « les seuls décisionnaires », explique Bruno Clerc.

Par ailleurs, le consul de France à Alger, explique, aussi, le rôle de ces prestataires, qui consiste seulement à recueillir les dossiers des demandes de visa pour la France et les transmettre par la suite au consulat. Dans la suite de la vidéo, Bruno Clerc revient sur les notifications de refus. Dans ce sillage, il invite les demandeurs de visas à lire attentivement la notification et de vérifier qu’elle émane des services consulaires. Et c’est le consulat qui décide d’accorder le visa ou non au demandeur.

D’ailleurs, il précise que les centres de réception des demandes de visa, « ne savent même pas la décision du consulat » concernant cette demande. Quant au nombre de visas accordés aux Algériens, Bruno Clerc a, précédemment, répondu à cette question et précise que le consulat délivre deux tiers sur le nombre total des demandes de visa exprimées.

