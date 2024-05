Visa Schengen : ces pays européens ont refusé le plus de demandes en 2023

Le processus de demandes de visa Schengen n’est pas le même dans tous les pays de l’Europe. Certains membres de l’Union européenne émettent plus de refus que d’autres. D’ailleurs, en 2023, ces pays ont délivré 84% des demandes de visa reçues.

Conformément aux dernières statistiques de la commission européenne, l’Allemagne, l’Espagne et la France arrivent en tête de la liste des pays européens les plus stricts et sélectifs en matière de visa.

La France en tête des pays les plus stricts en matière de visa

Un total de 8.4 millions de visas approuvés parmi 10.3 millions de demandes déposées au niveau des représentations consulaires des États de l’espace Schengen à travers le monde. Soit plus de 15 % des demandes déposées au cours de l’année 2023.

Il s’agit, en moyenne, d’un taux de refus qui s’est établi à 16 %, en recule par rapport à 2022 (17.9%). Par ailleurs, selon les données de la commission européenne, la France fait partie des pays qui ont rejeté le plus de visa en 2023. Notamment, avec un total de 436 893 demandes refusées (16.6% des demandes reçues par les ambassades de la France dans le monde).

Ces restrictions se justifient par le nombre important de demandes reçues par l’hexagone, au cours de la précédente année.

La Suède et la Belgique rejoignent la liste des pays les plus sélectifs

La liste des pays européens les plus restrictifs est restée inchangée par rapport à 2022. Mais deux nouveaux États ont fait une entrée remarquable dans ce classement. Il s’agit de la Suède, mais aussi la Belgique qui ont enregistré des taux de refus assez élevés.

En effet, en 2023, les deux pays ont refusé respectivement 60 000 et 38 000 demandes de visa Schengen. La liste des pays ayant le plus grand nombre de refus est menée par la France (436 000), suivie de l’Espagne (251 000), de l’Allemagne (208 000), de l’Italie (133 000) et des Pays-Bas (114 000). Ces cinq pays ont refusé ensemble 1,1 million de visas, ce qui représente 70 % de l’ensemble des visas refusés pour l’année.

