Visa Schengen : ces 10 pays où les demandes sont les plus souvent acceptées

Passer l’été en Europe est un rêve pour de nombreux voyageurs, mais les refus de visa Schengen restent une inquiétude fréquente. Certains pays de l’espace Schengen se montrent toutefois plus souples que d’autres. Voici les 10 destinations européennes qui affichent les taux d’approbation les plus élevés.

En 2024, le taux d’approbation des demandes de visa Schengen s’est établi à 52.20%. Cela signifie que sur l’ensemble des dossiers soumis, un peu plus de la moitié ont reçu une réponse favorable de la part des États membres de l’espace Schengen.

Ce chiffre est important, car il indique une tendance où la majorité des demandeurs ont vu leurs requêtes acceptées. Il peut refléter plusieurs facteurs, dont l’efficacité des procédures de traitement, la conformité des demandes soumises, ou encore une politique d’attribution des visas plus souple.

Cet été, privilégiez ces pays… Ils approuvent les demandes de visa à plus de 85%

L’an dernier, l’Islande a de nouveau affiché le taux d’approbation de visas Schengen le plus élevé, validant 91.25% des demandes reçues, selon le site spécialisé Visa Schengen Info. Bien que ce chiffre soit légèrement inférieur au taux enregistré en 2023, il est important de noter que le pays a traité un total de 35 416 demandes en 2024.

Si l’Islande se positionne en tête avec un taux d’approbation de 91.25%, d’autres pays européens se distinguent aussi par des statistiques très favorables, offrant de bonnes perspectives pour les demandes de visa estivales. Voici la liste complète des pays les plus souples pour obtenir un visa Schengen rapidement :

Islande : 91.25% ;

Slovaquie : 89.25 % ;

Italie : 88.72 % ;

Roumanie : 88.36 % ;

Suisse : 88.12 % ;

Hongrie : 87.23 % ;

Norvège : 87.20 % ;

Grèce : 85.87 % ;

Autriche : 85,78 % ;

Luxembourg : 85.65 %.

Rappelons, en 2023, les dix pays ayant le taux d’approbation le plus élevé pour les demandes de visa Schengen étaient : l’Islande, l’Italie, la Lettonie, la Slovaquie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, l’Autriche, l’Allemagne et la Suisse.

Les refus de visa Schengen coûtent cher aux Algériens

En 2024, les demandes de visa Schengen ont connu une hausse significative de 13,4%, atteignant 11,7 millions de demandes. Parallèlement, le nombre de refus a augmenté, générant des pertes financières considérables pour les demandeurs.

Les statistiques révèlent que 1,7 million de demandes ont été rejetées, entraînant une perte totale de 145 millions d’euros en frais de visa. L’Algérie est particulièrement touchée, se classant comme la sixième nationalité la plus demandeuse avec 544 634 demandes, dont 185 101 refus, représentant une perte de 15,7 millions d’euros pour les demandeurs algériens.

La France reste la destination principale pour les visas Schengen, traitant plus d’un quart des demandes mondiales. Elle est également en tête des refus avec 481 139 demandes rejetées, suivie par l’Espagne (244 432) et l’Allemagne (206 733). Les Algériens sont les plus nombreux à solliciter un visa français (352 295 demandes), devant les Marocains et les Indiens.

Cette augmentation des refus s’explique notamment par des craintes de dépassement des délais de séjour et des dossiers incomplets, impactant particulièrement certaines nationalités comme les Algériens, les Turcs et les Indiens.

