Visa Schengen : ces pays affichent les meilleurs taux d’acceptation en 2026

Obtenir un visa Schengen pour visiter l’Europe est souvent la démarche la plus stressante d’un voyage. Face à la lourdeur des démarches administratives et aux taux de refus de certains États membres, cibler la bonne destination est essentiel. Vous cherchez à faciliter vos démarches consulaires ? Découvrez la liste des pays de l’espace Schengen qui accordent le plus facilement un visa en 2026.

Selon les derniers chiffres de la Commission européenne, plus de 8,5 demandes de visa Schengen sur 10 sont acceptées. Avec un taux d’approbation global de 85,4 %, le taux de refus moyen à l’échelle européenne s’établit à 14,6 %.

L’étude de ces statistiques repose sur deux indicateurs clés : le volume total de visas délivrés d’une part, et le taux d’approbation le plus fort d’autre part.

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Top 5 des pays qui délivrent le plus grand nombre de visas

Leader incontesté de l’espace Schengen, la France s’impose comme la principale porte d’entrée européenne en absorbant plus de 3,1 millions de demandes à elle seule. Malgré une sélectivité maintenue avec un taux de refus de 14,2 %, l’administration française valide la grande majorité des dossiers et délivre un chiffre record de 2,66 millions de titres de séjour court terme.

Sur les deuxième et troisième marches du podium, l’Espagne et l’Allemagne captent également une part massive du flux touristique et professionnel mondial. L’Espagne enregistre environ 1,71 million de demandes et octroie 1,47 million de visas (14,6 % de refus), tandis que l’Allemagne traite 1,5 million de dossiers pour en accorder 1,3 million, affichant ainsi un taux de rejet légèrement plus bas, à 13,1 %.

Le classement du Top 5 est complété par l’Italie et les Pays-Bas, qui affichent des approches consulaires très distinctes. L’Italie se distingue par une grande bienveillance avec seulement 10,8 % de refus, permettant à 1,18 million de demandeurs d’obtenir leur sésame sur 1,33 million de requêtes. À l’inverse, les Pays-Bas se montrent nettement plus stricts : avec 746 000 demandes reçues, le pays valide 607 000 visas mais essuie le taux de rejet le plus élevé du groupe, atteignant 17,7 %.

Quels sont les pays d’Europe avec le plus fort taux d’acceptation de visa ?

La Slovaquie s’impose comme la destination la plus accessible de l’espace Schengen en enregistrant un taux de rejet minimal d’environ 9,6 %. Avec plus de 90,4 % de demandes couronnées de succès, le pays prend la tête des destinations les plus conciliantes pour l’obtention d’un visa court séjour.

L’Italie et la Roumanie complètent ce podium de tête avec des politiques d’octroi particulièrement souples. L’Italie valide 89,2 % des dossiers déposés (soit à peine 10,8 % de refus), combinant ainsi un volume massif de demandes et une forte bienveillance. De son côté, la Roumanie emboîte le pas en acceptant 88,5 % des requêtes consulaires.

L’Autriche, la Suisse et la Lettonie ferment ce classement des pays les plus favorables aux voyageurs. L’Autriche affiche un solide taux d’acceptation de 88,1 %, tandis que la Suisse et la Lettonie maintiennent des seuils très similaires, accordant le précieux sésame à environ 87,5 % des candidats.

À l’opposé du spectre, certains États membres appliquent une rigueur extrême. Malte se classe comme le pays le plus strict avec un taux de refus impressionnant de 38,4 %, suivie de près par la Belgique (26,1 %), l’Estonie (24,6 %) et le Portugal (23,3 %), où près d’une demande sur quatre est rejetée.

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