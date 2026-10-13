Visa Russie en Algérie : l’ambassade change la procédure de dépôt des demandes

Avis important aux voyageurs ! Si vous prévoyez un déplacement en Russie, les démarches administratives viennent d’évoluer en Algérie. Les services consulaires n’acceptent plus les dépôts de dossiers en guichet : la demande de visa pour la Russie se fait désormais exclusivement par email.

Les ressortissants algériens souhaitant se rendre en Russie restent soumis à l’obligation de visa. Si cette démarche s’effectuait auparavant directement auprès de la section consulaire de l’ambassade de Russie à Alger, le processus vient d’être modifié.

Un virage important vient d’être pris. À travers un récent communiqué, l’ambassade russe en Algérie indique que depuis ce 12 octobre, l’accueil physique pour le dépôt des dossiers de visa et des courriers administratifs est suspendu.

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Visa Russie : quelle est la nouvelle adresse officielle pour déposer sa demande ?

C’est à travers une note d’information que l’ambassade de Russie en Algérie a officialisé ce changement : « Chers visiteurs de la section consulaire, à compter du 12 octobre de cette année, la réception des courriers et des demandes adressés à la section consulaire de l’Ambassade de la Fédération de Russie en Algérie se fera exclusivement par email ».

Désormais, aucun dossier physique ne sera accepté aux guichets. La représentation diplomatique russe demande ainsi à l’ensemble des demandeurs algériens d’adresser leurs requêtes par courriel à l’adresse officielle : algerie@kdmid.ru.

Pour l’heure, cette décision n’a pas encore été mise à jour sur le portail web de l’ambassade russe à Alger. En revanche, l’institution y souligne que la prise de rendez-vous pour les prestations consulaires se fait uniquement via sa plateforme électronique, de façon entièrement gratuite, afin de lutter contre « la multiplication des actes de fraude ».

Les ambassades du Cuba et de la Roumanie suspendent temporairement leurs activités consulaires en Algérie

Après la suspension indéterminée des visas Schengen pour la Roumanie, c’est au tour de l’ambassade de Cuba en Algérie d’annoncer une interruption temporaire de ses services consulaires. En raison de contraintes opérationnelles, le traitement des demandes d’e-visas pour l’île caribéenne subit une mise en pause momentanée, affectant l’ensemble des voyageurs prévoyant d’effectuer leurs démarches en ligne.

Concernant Cuba, la suspension est entrée en vigueur le jeudi 8 octobre 2026 à minuit et s’est achevée le lundi 12 octobre 2026 à minuit. Durant cette fermeture de quatre jours, aucun dossier électronique ne pouvait être enregistré. La chancellerie cubaine a invité les usagers à adapter leur calendrier de voyage en conséquence, tout en garantissant une reprise normale de la délivrance des e-visas dès la réouverture du système.

En parallèle, la situation reste totalement bloquée pour la Roumanie. Faute de personnel consulaire et en raison de blocages logistiques et juridiques, l’ambassade roumaine à Alger a gelé l’ensemble de ses prestations ainsi que l’instruction des visas Schengen pour une durée indéterminée, renvoyant pour l’instant les usagers vers le formulaire en ligne du ministère des Affaires étrangères.

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